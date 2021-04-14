За спиной все горит, а они ловят рыбу 2 14.04.2021, 10:59

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Фото: kurjer.info

Почему белорусские власти — это рыбак из Слуцка.

Telegram-канал «Письма к дочери» прокомментировал попытки властей торговаться с Западом:

— Белорусские власти оказались в положении игрока, которому, чтобы остаться в игре, надо все время повышать ставки. Вдруг противник не выдержит и скинет карты. Потому что больше рассчитывать-то не на что. С парой двоек много не наиграешь. В конце концов, после 2010 года все так и сработало. Набрали заложников, потом отпустили, по итогу вышел чистый профит. Ну, в самом деле, не отпускать же сейчас Тихановского, Бабарико или Колесникову.

Но, конечно, очень сомнительно, что по нынешним временам от прошлых схем для властей будет какая-то польза. Во-первых, потому что все зашло слишком далеко, и репутация белорусских властей опустилась в область отрицательных величин. С ними и без санкций никто не хочет иметь общих дел, как Helm AG, которая приостановила контракты с Гродно Азот или компания Yara, которая все никак не спешит подписать новый контракт с Беларуськалием. Слишком заразными стали белорусские власти. Можно такое подхватить, что никакие пиар-агентства не вылечат.

А во-вторых, и в главных, потому что есть некоторая разница между положением в 2011 году и теперь. Потому что при всех кризисах, десять лет назад мало кто сомневался в устойчивости и надежности положения белорусских властей. А если власть все равно в обозримом будущем никуда не денется, так, как ни противно, а договариваться с нею надо.

А сейчас вместо устойчивости и надежности мы имеем перманентный кризис, который для беларусских властей превратился в образ жизни. И в светлое, а главное – в продолжительное будущее они уже даже сами не верят.

Наверняка ты смотрела вчера видео с рыбаком из Слуцка? Так, мне кажется, это прямо идеальная метафора, описывающая текущее положение беларусских властей. За спиной все горит, а они ловят рыбу.

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