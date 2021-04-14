закрыть
14 апреля 2021, среда, 13:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

За спиной все горит, а они ловят рыбу

2
  • 14.04.2021, 10:59
  • 4,250
За спиной все горит, а они ловят рыбу
Фото: kurjer.info

Почему белорусские власти — это рыбак из Слуцка.

Telegram-канал «Письма к дочери» прокомментировал попытки властей торговаться с Западом:

— Белорусские власти оказались в положении игрока, которому, чтобы остаться в игре, надо все время повышать ставки. Вдруг противник не выдержит и скинет карты. Потому что больше рассчитывать-то не на что. С парой двоек много не наиграешь. В конце концов, после 2010 года все так и сработало. Набрали заложников, потом отпустили, по итогу вышел чистый профит. Ну, в самом деле, не отпускать же сейчас Тихановского, Бабарико или Колесникову.

Но, конечно, очень сомнительно, что по нынешним временам от прошлых схем для властей будет какая-то польза. Во-первых, потому что все зашло слишком далеко, и репутация белорусских властей опустилась в область отрицательных величин. С ними и без санкций никто не хочет иметь общих дел, как Helm AG, которая приостановила контракты с Гродно Азот или компания Yara, которая все никак не спешит подписать новый контракт с Беларуськалием. Слишком заразными стали белорусские власти. Можно такое подхватить, что никакие пиар-агентства не вылечат.

А во-вторых, и в главных, потому что есть некоторая разница между положением в 2011 году и теперь. Потому что при всех кризисах, десять лет назад мало кто сомневался в устойчивости и надежности положения белорусских властей. А если власть все равно в обозримом будущем никуда не денется, так, как ни противно, а договариваться с нею надо.

А сейчас вместо устойчивости и надежности мы имеем перманентный кризис, который для беларусских властей превратился в образ жизни. И в светлое, а главное – в продолжительное будущее они уже даже сами не верят.

Наверняка ты смотрела вчера видео с рыбаком из Слуцка? Так, мне кажется, это прямо идеальная метафора, описывающая текущее положение беларусских властей. За спиной все горит, а они ловят рыбу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина