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Нацбанк повышает ставку рефинансирования до 8,5% годовых

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  • 14.04.2021, 11:10
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Нацбанк повышает ставку рефинансирования до 8,5% годовых

Последний раз она повышалась в 2015 году.

Как стало известно сайту Charter97.org из заявления Нацбанка, c 21 апреля 2021 года ставка рефинансирования составит 8,5%, ставка по кредиту овернайт — 9,5%, ставка по депозиту овернайт — 7,5%. Такое решение сегодня принял регулятор по итогам заседания по денежно-кредитной политике. Напомним, старая ставка рефинансирования составляла 7,75%. Решение вступает в силу с 21 апреля.

Стоит отметить, что последний раз ставка повышалась в 2015 году.

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