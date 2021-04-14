Нацбанк повышает ставку рефинансирования до 8,5% годовых 1 14.04.2021, 11:10

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Последний раз она повышалась в 2015 году.

Как стало известно сайту Charter97.org из заявления Нацбанка, c 21 апреля 2021 года ставка рефинансирования составит 8,5%, ставка по кредиту овернайт — 9,5%, ставка по депозиту овернайт — 7,5%. Такое решение сегодня принял регулятор по итогам заседания по денежно-кредитной политике. Напомним, старая ставка рефинансирования составляла 7,75%. Решение вступает в силу с 21 апреля.

Стоит отметить, что последний раз ставка повышалась в 2015 году.

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