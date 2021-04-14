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Друг Шойгу скупил недвижимость в Крыму почти на миллиард рублей

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  • 14.04.2021, 11:20
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Друг Шойгу скупил недвижимость в Крыму почти на миллиард рублей
Олег Белавенцев и Сергей Шойгу

Все сделки были совершены после оккупации украинского полуострова.

Близкий друг министра обороны России Сергея Шойгу, в 2012-м году управлявший его делами, и бывший полпред президента России в Крыму Олег Белавенцев, члены его семьи и связанные с Белавенцевым компании стали владельцами недвижимости на полуострове на общую сумму около миллиарда рублей, утверждается в расследовании издания "База".

По данным СМИ, вся недвижимость была приобретена после 2014-го года, когда Крым был аннексирован. При этом Белавенцев называется одним из организаторов так называемого референдума о присоединении полуострова к России: именно после этого Владимир Путин присвоил другу Шойгу звание героя России "за укрепление государственности" и назначил его своим полпредом в регионе.

Сейчас Белавенцев, который за последние пять лет успел поработать и полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе, занимает должность почетного консула Никарагуа в Крыму, однако, по данным "Базы", остается одним из самых влиятельных людей на полуострове, тесно связанным с российским главой Крыма Сергеем Аксеновым. Утверждается, что благодаря дружбе с Аксеновым Белавенцев покупает недвижимость за суммы в несколько раз ниже кадастровой стоимости, а компании, которыми владеет он и члены его семьи, регулярно получают госзаказы от крымских властей, зачастую оказываясь единственными поставщиками услуг.

Согласно расследованию "Базы", в числе объектов крымской недвижимости, собственниками которой являются сам Белавенцев, его жена Ирина, дочь Виктория и зять Егор - четыре дома, семь квартир, девять апартаментов в элитном отеле, пятиэтажный пансионат на 78 номеров, санаторий и множество складских помещений. Почти вся недвижимость находится на берегу моря. В числе городов, в которых бывший полпред и его семья скупают дома и квартиры - Ялта, Севастополь, Форос, Симферополь, а также ряд крымских прибрежных поселков.

Отдельно отмечается, что в 2015-м году семья Белавенцева приобрела в Балаклаве старинный особняк с колоннами, признанный памятником архитектуры еще украинскими властями. По данным местных СМИ, до этого зданием владели люди, близкие к семье экс-президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, ряд приобретенной Белавенцевым недвижимости ранее принадлежал украинскому олигарху Игорю Коломойскому, активы которого после аннексии Крыма были национализированы российскими властями и выставлены на торги.

"База" также указывает на коттедж площадью 215 квадратных метров в элитном поселке "Мыс Сарыч", который записан на Ирину Белавенцеву. В описании недвижимости, найденном журналистами в открытых источниках, сказано, что коттедж находится "в самой южной точкой Крымского полуострова, близлежащая к нему территория покрыта реликтовым можжевельником, в непосредственной близости нет никаких населенных пунктов, а природная бухта с мелкогалечным пляжем защищена скалами и камнями от штормов и доступа посторонних".

Согласно расследованию "Базы", Олег Белавенцев и члены его семьи владеют также недвижимостью в Москве и Подмосковье на общую сумму свыше 140 миллионов рублей. Среди покупок - 100-метровая квартира в небоскребе "Триумф Палас" в Чапаевском переулке, две квартиры на Рублевском шоссе общей площадью 136 квадратных метров, двухэтажный дом рядом с элитным подмосковным поселком "Княжье озеро" площадью 348 квадратных метров, дом в Новой Москве, квартиры в Чертаново и Люберцах, а также несколько нежилых помещений. При этом журналисты "Базы" подчеркивают, что с момента начала работы полпредом президента России в Крыму Олег Белавенцев задекларировал только 105 миллионов рублей дохода.

Получить комментарий у чиновника "Базе" не удалось.

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