Джен Псаки: Контакты Байдена и Путина не означают, что США прекратят давление на Москву 2 14.04.2021, 11:42

1,358

Джен Псаки

Фото: Getty Images

Последствия для РФ за ее действия все равно будут.

Готовность США работать над саммитом президентов Джо Байдена и Владимира Путина не означает изменения в санкционной политике в отношении РФ. Белый дом продолжит давление на Москву. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга, сообщает ghall.com.ua.

При этом она отметила, что Байден хочет иметь возможность сконцентрировать свои усилия на существующих в мире возможностях и угрозах, а не на состязательных отношениях с российской стороной.

«Президент США ясно давал понять, что для России будут последствия. Некоторые из этих последствий будут видимыми, а некоторые останутся незамеченными, как мы часто говорим», – сказала Псаки.

Она также подчеркнула, что Соединенные Штаты заинтересованы не столько в доверительных, сколько в стабильных отношениях с Россией.

«Мы продолжим сотрудничать с союзниками и партнерами, а также продолжим оказывать давление на Россию и призывать к тому, что правильно», – отметила представитель Белого дома.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ходе разговора с Путиным Джо Байден поднял вопрос о стягивании российских войск к границам Украины. В частности, он призвал снизить военную напряженность.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».