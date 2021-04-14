Джен Псаки: Контакты Байдена и Путина не означают, что США прекратят давление на Москву

Джен Псаки: Контакты Байдена и Путина не означают, что США прекратят давление на Москву2
- 14.04.2021, 11:42
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Последствия для РФ за ее действия все равно будут.
Готовность США работать над саммитом президентов Джо Байдена и Владимира Путина не означает изменения в санкционной политике в отношении РФ. Белый дом продолжит давление на Москву. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга, сообщает ghall.com.ua.
При этом она отметила, что Байден хочет иметь возможность сконцентрировать свои усилия на существующих в мире возможностях и угрозах, а не на состязательных отношениях с российской стороной.
«Президент США ясно давал понять, что для России будут последствия. Некоторые из этих последствий будут видимыми, а некоторые останутся незамеченными, как мы часто говорим», – сказала Псаки.
Она также подчеркнула, что Соединенные Штаты заинтересованы не столько в доверительных, сколько в стабильных отношениях с Россией.
«Мы продолжим сотрудничать с союзниками и партнерами, а также продолжим оказывать давление на Россию и призывать к тому, что правильно», – отметила представитель Белого дома.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ходе разговора с Путиным Джо Байден поднял вопрос о стягивании российских войск к границам Украины. В частности, он призвал снизить военную напряженность.