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В отношении белорусских чиновников может быть принят аналог «акта Магнитского»

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  • 14.04.2021, 11:48
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В отношении белорусских чиновников может быть принят аналог «акта Магнитского»

ПАСЕ призывает Минск освободить всех политзаключенных.

Белорусский вопрос станет центральной темой Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет в Страсбурге 19 – 22 апреля. Там будет рассмотрено два доклада по Беларуси.

На пленарных слушаниях евродепутаты обсудят необходимость срочной избирательной реформы в Беларуси, а также нарушения прав человека в нашей стране, требующие международного расследования. В перспективе – «акт Магнитского» в отношении белорусских силовиков и госчиновников, нарушивших права и свободы наших граждан, пишет газета «Белорусы и рынок».

Оба доклада запланированы на 21 апреля. Первый — о необходимости избирательной реформы — подготовлен лордом Давидом Бленкатра (Великобритания) и будет сделан от имени Комиссии по политическим вопросам и демократии Совета Европы. Второй — о нарушениях прав человека — будет презентован Александрой Луи (Франция) от имени Комиссии по юридическим вопросам и правам человека.

В проекте доклада Александры Луи акцент сделан на «жестокое подавление мирных демонстраций против фальсификации президентских выборов», аресты и пытки в местах заключения, а также приговоры на длительные сроки тюремного заключения с сомнительной юридической дефиницией. Давид Бленкатра, в свою очередь, подчеркивает, что «в результате президентских выборов 9 августа 2020 г., которые не были ни свободными, ни честными, страна погрузилась в глубокий кризис, сопровождаемый беспрецедентной волной насилия против политических оппонентов, правозащитников, журналистов и граждан Беларуси».

Лорд Бленкатра призывает белорусские власти срочно провести избирательную реформу, чтобы гарантировать независимость и беспристрастность избирательных комиссий, прозрачность досрочного голосования и подсчета голосов, свободный доступ наблюдателей, ясные и понятные критерии регистрации кандидатов и возможность обжалования решений избирательных комиссий. Бленкатра подчеркивает, что помимо имплементации юридических норм в законодательство необходимо их добросовестное исполнение властями, а также неукоснительное соблюдение прав человека и инклюзивный диалог с гражданским обществом.

Второй докладчик, Александра Луи, выдвигает в проекте доклада требование немедленно освободить всех политзаключенных и вступить в диалог с оппозицией с целью провести новые демократичные выборы. Евродепутат предлагает всем странам-членам Совета Европы участвовать в сборе и оценке доказательств нарушения прав человека в Беларуси, чтобы с целью уголовного преследования нарушителей. Она ссылается на экс-территориальную компетенцию судов касательно пыток и бесчеловечного обращения и призывает государства Совета Европы принять своего рода «акт Магнитского» в отношении отдельных лиц РБ, наложив на них персональные санкции.

По итогам слушаний докладов и последующих за ними обсуждений ПАСЕ примет ряд резолюций и рекомендаций по Беларуси, которые очевидно ужесточат позицию Совета Европы в отношении действующих властей и поддерживающих его силовиков и госчиновников, чья вина будет установлена в рамках универсальной юрисдикции практически всех государств европейского континента.

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