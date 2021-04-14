Военный атташе РФ в разгар пандемии устроил в Риге вечеринку и показывал соседям неприличный жест 9 14.04.2021, 11:53

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Фото: Delfi

Фотофакт.

В Риге военный атташе РФ Руслан Ушаков решил устроил шумную вечеринку прямо в разгар пандемии.

Об этом сообщает Delfi.

Участие в вечеринке Ушакова во дворе частного дома в районе Кенгарагс приняли около десятка гостей, которые разъехались после веселья на машинах с дипломатическими номерами.

Фото: Delfi

Шумная гулянка возмутила жителей близлежащих домов, которые вызвали сотрудников правоохранительных органов, однако те не предприняли никаких мер, а сам россиянин после того, как полицейские уехали, начал показывать соседям средние пальцы.

МИД Латвии уже выразил протест временному поверенному России Вадиму Васильеву, заявив, что любому дипломату следует ввести себя уважительно, соблюдать нормы принимающей страны и соответствующе относиться к правоохранителям.

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