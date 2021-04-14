Собирательница моллюсков нашла гигантский след динозавра, которому 175 миллионов лет 14.04.2021, 11:58

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Трехпалый отпечаток достигает в длину почти метра.

Археолог Мари Вудс из английского графства Йоркшир наткнулась на пляже на окаменелый след «настоящего юрского гиганта», когда собирала на обед моллюски, пишет «Вокруг Света. Украина».

Трехпалый отпечаток достигает в длину 92 сантиметров. 164-175 млн лет назад его оставил крупный хищный динозавр.

Уточнить эти и другие детали помог Мари Вудс известный палеонтолог – доктор Дин Ломакс, автор книги «Динозавры Британских островов».

Девушка обратилась к нему за консультацией сразу же после своего ошеломляющего открытия.

Эксперт отметил, что отпечаток, вероятно, принадлежал мегалозавру – «настоящему юрскому гиганту». Длина его тела достигала 8-9 метров. Высота бедра доисторического хищника составляла 2,4 м.

Это – самый большой след динозавра из когда-либо обнаруженных в графстве, свидетельствовал доктор Ломакс.

Теперь исследователи работают над тем, чтобы сохранить уникальный отпечаток. После чего экземпляр можно будет показать в Музее Ротонды в Скарборо.

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