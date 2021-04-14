Экс-советник Путина: Россия хочет установить контроль над руслом Северо-Крымского канала 10 14.04.2021, 12:06

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Андрей Илларионов

фото: Гордон

Широкомасштабные военные действия почти гарантированы.

Бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов считает, что глава Россия хочет установить контроль над руслом Северо-Крымского канала и широкомасштабная война почти гарантирована, если США и НАТО не разместят свои войска в Украине.

Об этом он сказал в эфире программы "Время Голованова" на канале "Украина 24", пишет "Гордон".

"На этот момент – 13 апреля 2021 года – широкомасштабные военные действия РФ против Украины почти гарантированы, если США не изменят своего отношения и не предпримут шаги, главный из которых – непосредственное размещение американских и натовских вооруженных сил на территории Украины. Если этого не произойдет, то удержать [президента РФ Владимира] Путина от новой агрессии практически невозможно", – сказал Илларионов.

Основатель издания "Гордон" Дмитрий Гордон, который тоже принимал участие в программе, спросил Илларионова: "То есть вы прямо говорите, что вооруженные силы РФ по приказу Путина могут перейти границу суверенной Украины и пойти вглубь украинской территории?"

"Да, конечно", – ответил Илларионов.

Путин "действительно считает, что Украины как независимого государства не должно существовать", подчеркнул он.

"Это не шутка, он говорил это еще в 2008 году президенту [США Джорджу] Бушу на саммите НАТО в Бухаресте. Он же говорил, что – цитирую Путина: "Половина территории Украины принадлежит России". Думаете он просто так это сказал? Пошутил? Он на эти темы не шутит, он действительно так думает", – добавил Илларионов.

В эфире канала показали карту, на примере которой он продемонстрировал, какие могут быть варианты развития военной ситуации.

"В последнее время обсуждается несколько вариантов. Я хотел бы обратить внимание на тот, какой, с моей точки зрения, является наиболее вероятным. Мы знаем, что ключевым вопросом для обеспечения Крыма является снабжение его водой. На этой карте хорошо видно расположение Северо-Крымского канала, который идет от Каховского водохранилища в районе городов Новая Каховка и Таврийск через Брилевку, Каланчак на Перекоп и далее на Крымский полуостров. Это, с моей точки зрения, – задача номер один: не Мариуполь, не распространение "ЛНР" – "ДНР" на всю территорию Донецкой и Луганской областей, не высадка так называемая между Николаевом и Одессой, – прежде всего [его интересует] установление контроля над Северо-Крымским каналом", – сказал Илларионов.

Он отметил, что захватить территорию от Перекопа до Таврийска "с военной точки зрения большой проблемы не представляет".

"Проблема – удержать эту территорию от возможных ударов. Понятно, что в российском Генштабе об этом думают. Так получилось, что эта территория практически представляет собой, по сути, идеальный полуостров, практически со всех сторон окруженный водой, и лишь на востоке связанный с континентальной территорией. [...] Если посмотреть на эту карту внимательно, мы видим, что левобережная часть Херсонской и западная часть Запорожской областей образуют идеальную территорию для захвата и удержания относительно небольшим количество вооруженных сил", – добавил эксперт.

По мнению Илларионова, для Украины удержать эту территорию будет сложно.

"Потому что эта территория (за исключением восточной части Васильевка – Мелитополь) соединяется с остальной частью Украины всего лишь четырьмя мостами: два в Херсоне и два в Новой Каховке. Поэтому осуществление десантом захвата четырех мостов, плотины в Новой Каховке, Таврийска (в РФ есть соответствующие средства для этого), использование десантных кораблей, которые идут сейчас из Каспийского и Балтийского морей, и высадка десанта в районе Скадовска, Геническа и Молочанского лимана приведут к тому, что в очень короткое время будет отрезана Украина. И дальше входящие через Перекопский перешеек или через Генический переход войска с территории Крыма занимают эту плоскую, без существенных укреплений естественного характера территорию. И затем в течение длительного времени могут удерживать ее. Потому что она ограничена естественными очень удобными рубежами обороны: руслом Днепра, Каховским водохранилищем, Черным морем – с запада, Азовским – на востоке", – сказал он.

Илларионов отметил, что в случае реализации такого сценария будет не только решена задача по обеспечению контроля над руслом Северо-Крымского канала, но и перекрыт выход к морю из Херсона и Николаева.

"С выходом на запад Кинбурнского полуострова и занятием Кинбурнской косы, которая находится напротив Очакова, перекрывается самое узкое место Днепровского лимана (там 3 км в самом узком месте). Таким образом Херсон и, по сути, Николаев оказываются отрезанными от выхода к морю. И таким образом, важнейшие промышленные предприятия, в том числе судостроительные заводы Николаева и Херсона оказываются отрезанными. И от Кинбурна до порта Южного – 20 км, чуть больше – до Одессы. Что при наличии дальнобойных средств ставит под угрозу последние два крупных порта, которые есть у Украины", – продолжил он.

По мнению Илларионова, реализация такой операции может отрезать Украину от Черного моря и "радикально ухудшить ее геополитическое и геостратегическое положение".

"Украинским властям, официальным лицам, с моей точки зрения, необходимо иметь это в виду и принимать соответствующие меры, чтобы не допустить реализации этого сценария", – резюмировал он.

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