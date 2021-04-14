закрыть
14 апреля 2021, среда, 13:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экс-советник Путина: Россия хочет установить контроль над руслом Северо-Крымского канала

10
  • 14.04.2021, 12:06
  • 7,342
Экс-советник Путина: Россия хочет установить контроль над руслом Северо-Крымского канала
Андрей Илларионов
фото: Гордон

Широкомасштабные военные действия почти гарантированы.

Бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов считает, что глава Россия хочет установить контроль над руслом Северо-Крымского канала и широкомасштабная война почти гарантирована, если США и НАТО не разместят свои войска в Украине.

Об этом он сказал в эфире программы "Время Голованова" на канале "Украина 24", пишет "Гордон".

"На этот момент – 13 апреля 2021 года – широкомасштабные военные действия РФ против Украины почти гарантированы, если США не изменят своего отношения и не предпримут шаги, главный из которых – непосредственное размещение американских и натовских вооруженных сил на территории Украины. Если этого не произойдет, то удержать [президента РФ Владимира] Путина от новой агрессии практически невозможно", – сказал Илларионов.

Основатель издания "Гордон" Дмитрий Гордон, который тоже принимал участие в программе, спросил Илларионова: "То есть вы прямо говорите, что вооруженные силы РФ по приказу Путина могут перейти границу суверенной Украины и пойти вглубь украинской территории?"

"Да, конечно", – ответил Илларионов.

Путин "действительно считает, что Украины как независимого государства не должно существовать", подчеркнул он.

"Это не шутка, он говорил это еще в 2008 году президенту [США Джорджу] Бушу на саммите НАТО в Бухаресте. Он же говорил, что – цитирую Путина: "Половина территории Украины принадлежит России". Думаете он просто так это сказал? Пошутил? Он на эти темы не шутит, он действительно так думает", – добавил Илларионов.

В эфире канала показали карту, на примере которой он продемонстрировал, какие могут быть варианты развития военной ситуации.

"В последнее время обсуждается несколько вариантов. Я хотел бы обратить внимание на тот, какой, с моей точки зрения, является наиболее вероятным. Мы знаем, что ключевым вопросом для обеспечения Крыма является снабжение его водой. На этой карте хорошо видно расположение Северо-Крымского канала, который идет от Каховского водохранилища в районе городов Новая Каховка и Таврийск через Брилевку, Каланчак на Перекоп и далее на Крымский полуостров. Это, с моей точки зрения, – задача номер один: не Мариуполь, не распространение "ЛНР" – "ДНР" на всю территорию Донецкой и Луганской областей, не высадка так называемая между Николаевом и Одессой, – прежде всего [его интересует] установление контроля над Северо-Крымским каналом", – сказал Илларионов.

Он отметил, что захватить территорию от Перекопа до Таврийска "с военной точки зрения большой проблемы не представляет".

"Проблема – удержать эту территорию от возможных ударов. Понятно, что в российском Генштабе об этом думают. Так получилось, что эта территория практически представляет собой, по сути, идеальный полуостров, практически со всех сторон окруженный водой, и лишь на востоке связанный с континентальной территорией. [...] Если посмотреть на эту карту внимательно, мы видим, что левобережная часть Херсонской и западная часть Запорожской областей образуют идеальную территорию для захвата и удержания относительно небольшим количество вооруженных сил", – добавил эксперт.

По мнению Илларионова, для Украины удержать эту территорию будет сложно.

"Потому что эта территория (за исключением восточной части Васильевка – Мелитополь) соединяется с остальной частью Украины всего лишь четырьмя мостами: два в Херсоне и два в Новой Каховке. Поэтому осуществление десантом захвата четырех мостов, плотины в Новой Каховке, Таврийска (в РФ есть соответствующие средства для этого), использование десантных кораблей, которые идут сейчас из Каспийского и Балтийского морей, и высадка десанта в районе Скадовска, Геническа и Молочанского лимана приведут к тому, что в очень короткое время будет отрезана Украина. И дальше входящие через Перекопский перешеек или через Генический переход войска с территории Крыма занимают эту плоскую, без существенных укреплений естественного характера территорию. И затем в течение длительного времени могут удерживать ее. Потому что она ограничена естественными очень удобными рубежами обороны: руслом Днепра, Каховским водохранилищем, Черным морем – с запада, Азовским – на востоке", – сказал он.

Илларионов отметил, что в случае реализации такого сценария будет не только решена задача по обеспечению контроля над руслом Северо-Крымского канала, но и перекрыт выход к морю из Херсона и Николаева.

"С выходом на запад Кинбурнского полуострова и занятием Кинбурнской косы, которая находится напротив Очакова, перекрывается самое узкое место Днепровского лимана (там 3 км в самом узком месте). Таким образом Херсон и, по сути, Николаев оказываются отрезанными от выхода к морю. И таким образом, важнейшие промышленные предприятия, в том числе судостроительные заводы Николаева и Херсона оказываются отрезанными. И от Кинбурна до порта Южного – 20 км, чуть больше – до Одессы. Что при наличии дальнобойных средств ставит под угрозу последние два крупных порта, которые есть у Украины", – продолжил он.

По мнению Илларионова, реализация такой операции может отрезать Украину от Черного моря и "радикально ухудшить ее геополитическое и геостратегическое положение".

"Украинским властям, официальным лицам, с моей точки зрения, необходимо иметь это в виду и принимать соответствующие меры, чтобы не допустить реализации этого сценария", – резюмировал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина