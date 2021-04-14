Белоруска ответила на звонок «сотрудников банка» в Viber — и лишилась $30 тысяч

Белоруска ответила на звонок «сотрудников банка» в Viber — и лишилась $30 тысяч18
- 14.04.2021, 12:14
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Жительницу Новополоцка попросили назвать СМС-коды.
После телефонного разговора с банковскими мошенниками со счетов 41-летней жительницы Новополоцка исчезли 30 тысяч долларов, сообщает УВД.
В конце марта в мессенджер женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что со счета женщины кто-то пытается похитить деньги. И, мол, чтобы этого не случилось, той нужно назвать свой идентификационный номер паспорта и коды из СМС-сообщений, которые прислал банк.
В разговоре мужчина узнал, что у женщины есть счет и в другом банке. Ее сразу же «переключили» на второго «специалиста», который рассказал о несанкционированных операциях с деньгами и для их отмены также попросил назвать СМС-коды.
Женщина выполнила все указания собеседников. Позже она узнала, что с ее счетов исчезло 30 тысяч долларов.