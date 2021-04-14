Иран решил обогащать уран до рекордного уровня 2 14.04.2021, 12:21

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фото: reuters

Выведенные из строя центрифуги будут заменены на более современные.

Президент Ирана Хасан Рухани в среду, 14 апреля, назвал решение обогащать уран до 60 процентов после «акта саботажа на ядерном центре в Нетензе ответом на зло», связав случившееся в Нетензе с проходящими ныне в Вене переговорами по международной атомной сделке с Тегераном, сообщает dw.com.

«Вы хотели оставить нас с пустыми руками во время переговоров, но наши руки полны работой. 60-процентное обогащение — ответ на ваше зло. Мы отрежем обе ваши руки: одну — с помощью (более мощных. — Прим. ред.) центрифуг IR-6, а другую — шестьюдесятью процентами», — сказал Рухани на заседании правительства в Тегеране. Он сообщил, что центрифуги первого поколения IR-1, поврежденные в результате взрыва, будут заменены на современные IR-6, способные обогащать уран гораздо быстрее.

Угроза эскалации конфликта

Накануне Иран в ответ на нападение на ядерный центр в Нетензе объявил о намерении обогащать уран до самого высокого до сих пор уровня — до 60 процентов. В нападении в Нетензе Иран подозревает Израиль, который не комментирует случившееся.

По мнению экспертов, решение Ирана увеличить обогащение урана может усилить закулисную войну между Израилем и Ираном, поскольку премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал не допустить превращения Ирана в ядерную державу. Израиль уже дважды наносил превентивные удары по ближневосточным странам, чтобы остановить их атомные программы.

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