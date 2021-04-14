Как прокремлевские аккаунты покупают лайки и репосты в соцсетях 14.04.2021, 13:00

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Расследование.

Полтора-два российских рубля за лайк и репост в Facebook, еще столько же - за лайк и ретвит в Twitter. По таким расценкам покупается продвижение для аккаунтов в соцсетях депутата российской Госдумы (ГД) Леонида Слуцкого. Посты председателя комитета ГД по международным делам, где он обычно рассказывает про "провокации со стороны Брюсселя" или "адский абсурд" администрации Байдена, регулярно выкладываются на одну из популярных бирж лайков, выяснила "Немецкая волна".

При соответствующем запросе поисковик Google выдает платформу Bosslike.ru одной из первых. Она позволяет накручивать не только лайки, но и подписчиков, репосты, просмотры во всех популярных соцсетях - от "Одноклассников" и VK до Telegram, YouTube и TikTok.

Все последние посты Слуцкого появляются на бирже лайков

Биржа предлагает ориентировочные ставки за разного вида активность в тех или иных соцсетях. Но в итоге каждый заказчик накрутки сам определяет цену за одно выполнение его задания. Логика проста: чем выше он устанавливает оплату, тем быстрее другие участники биржи выполняют задание.

Цены за посты Слуцкого - одни из самых высоких на данной бирже. Лайки или репосты в Facebook и Twitter обходятся заказчику в сумму баллов, эквивалентную от полутора до двух рублей.

Теоретически покупать лайки и ретвиты для Леонида Слуцкого может кто угодно - для регистрации на площадке достаточно лишь адреса электронной почты. А размещать можно ссылки на любой пост или аккаунт. Но по меньшей мере с середины марта, когда DW начала наблюдение за активностью на этой бирже лайков, на ней появлялись все посты депутата Госдумы. Например, апрельскую запись Слуцкого в Facebook о ситуации на российско-украинской границе выставили на эту платформу в течение получаса после публикации. DW отправила депутату Госдумы письменный запрос с просьбой пояснить, причастен ли он или его подчиненные к покупке лайков и репостов для его записей в соцсетях. На момент публикации текста Леонид Слуцкий не отреагировал на запрос DW.

Купленная активность в соцсетях

Депутат Госдумы Слуцкий стал известен широкой публике, прежде всего, после скандала с возможными сексуальными домогательствами. Несколько журналисток в 2018 году обвинили его в харасменте, но вопреки общественному резонансу комитет ГД по этике оправдал коллегу. А центр "Досье" в опубликованном 5 апреля расследовании выяснил, что так называемый Российский фонд мира, который возглавляет Слуцкий, просил гранты у американских сенаторов.

При этом в большинстве своих постов в соцсетях глава комитета ГД по международным делам нещадно критикует США и ЕС. "Снова обвинять других, смотря как в зеркало? Не Россия отдаляется от ЕС, Брюссель раз за разом провоцирует конфронтацию", - твитнул, к примеру, российский парламентарий. И заработал больше 170 лайков. Или потратил не менее 115 рублей? DW проанализировала все 78 доступных аккаунтов, лайкнувших этот твит (остальные не отображаются в списке, вероятно, из-за настроек приватности). И все, кроме одного, были с той самой биржи лайков. На это указывает их активность: эти 77 профилей заполнены ретвитами постов, которые выставлялись на накруточной платформе, либо неоднократно лайкали твиты с этой биржи. Примечательно, что по меньше мере девять из этих аккаунтов уже временно ограничены соцсетью из-за подозрительной активности.

К слову, среди ретвитов в упомянутых аккаунтах встречаются и более ранние посты Слуцкого, датированные осенью 2020 года. Это может указывать на то, что записи российского парламентария в соцсетях стали выставляться на биржу лайков еще раньше.

На бирже лайков среди Instagram-магазинчиков - не только Слуцкий

С 2018 года накрутки лайков в социальных сетях исследует Центр стратегических коммуникаций НАТО. Один из авторов докладов центра о подобных манипуляциях Рольф Фредхейм рассказал в беседе с DW, что тоже встречал аккаунты политиков на биржах лайков. "Чаще всего это мелкие муниципальные политики. Но самые большие имена, которые мы регулярно наблюдаем (на платформах по накрутке. - Ред.) - это депутаты Госдумы", - сообщил аналитик, отказавшись уточнить, о ком именно идет речь.

В целом политические деятели, скорее, редкость на таких платформах. В Центре стратегических коммуникаций НАТО их долю в покупке интернет-активности оценивают в пределах 10 процентов. "А большая часть - это так называемые инфлюенсеры, которые хотят раскрутиться в Instagram или Facebook. Другой часто встречающийся случай - начинающие компании, магазины, которые стремятся выглядеть крупнее и популярнее, чем они есть на самом деле", - объясняет Фредхейм.

Впрочем, DW обнаружила на одной из бирж лайков и другие политические аккаунты наряду с профилем Слуцкого. К примеру, профиль в VK основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева, выступающего за православные ценности и поддерживающего связи с европейскими ультраправыми. За каждую подписку на него платят 60 копеек.

За эту цену в своей ленте можно будет прочитать, например, как Малофеев называет Совет Европы "ордынским игом" и "источником эпидемиологической опасности", имя которой "разврат".

Регулярно появляются на этой бирже лайков и посты в Facebook Александра Фельдмана - депутата Верховной рады и бывшего доверенного лица Виктора Януковича, который сейчас ведет предвыборную борьбу за пост главы Харькова. За один лайк его постов платят 1 российский рубль 25 копеек.

Кроме того, на этой бирже по накрутке набирают подписчиков аккаунты, поддерживающие действия московской мэрии. Среди них более десяти неофициальных, популяризирующих реновацию и другие инфраструктурные проекты мэра Сергея Собянина - "Реновационные новости", "Новые проекты Москвы", "Город. Транспорт. Архитектура", "Московский строитель" и другие. Зачастую все они выкладывают одни и те же картинки, видеоролики и записи.

Активно покупаются ретвиты для московского "Музея победы". Наконец за время наблюдений за биржей подписчиков в Twitter покупали для официального аккаунта Департамента градостроительной политики Москвы - за 1,25 рубля каждого.

Россия - лидер по накрутке в соцсетях

По данным Центра стратегических коммуникаций НАТО, российские компании доминируют на рынке манипуляций в соцсетях. "Мы смогли определить российское происхождение практически всех основных поставщиков софта и инфраструктуры (для подобных платформ. - Ред.)", - говорится в одном из отчетов центра.

По оценкам аналитического центра, общая доля фейковой активности в соцсетях может составлять 10-30 процентов от всех лайков, репостов и просмотров на этих платформах. "Но у нас есть возможность только делать своего рода моментальные снимки этих данных. Поэтому в полной мере оценить объемы манипуляции невозможно", - сказал в интервью DW директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс.

При этом Twitter считается наиболее защищенной от манипуляций соцсетью, за ним следует Facebook. "А вот YouTube и Instagram не очень хорошо защищены. TikTok, по нашим оценкам, защищен хуже всего из пяти платформ, которые мы исследовали, - отмечает Сартс. - Но надо понимать, что на одних платформах манипуляции более интересны (для заказчиков. - Ред.) и поэтому они более защищены. В целом же манипуляции возможны на всех этих платформах".

Можно ли побороть накрутку лайков?

Накрутка лайков и подписчиков на сегодня не противоречит никаким законам. Должно ли так оставаться и в будущем? "Если спросите мое мнение как исследователя, то нет причины, почему платформы, предлагающие такие услуги, должны были бы легально существовать", - говорит Рольф Фредхейм. Аналитик полагает, что европейским регуляторам стоит, прежде всего, запретить подобные биржи лайков на территории Евросоюза.

Директор аналитического центра НАТО Янис Сартс убежден, что сами интернет-гиганты могли бы эффективнее бороться с ботами и накрутками. И для этого нужен международный механизм регулирования в данной сфере. "Нужна система, которая позволяла бы государственным или международным структурам проверять, насколько соцсети выполняют свою работу (по борьбе с ботами. - Ред.)", - говорит Сартс. А тем, кто не обеспечит возможность для пользователей отчетливо различать человеческую и автоматизированную активность, должно грозить "строгое наказание", считает он.

"Социальные сети стали местом, где происходят общественные дебаты. И если в этом пространстве возможны манипуляции, то это подрывает демократический процесс", - подчеркивает Янис Сартс. Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО полагает, что ключевое в победе над биржами лайков - сделать их сервис настолько дорогим, чтобы это не оправдывало себя. Тогда создание таких платформ перестало бы быть коммерчески выгодной бизнес-моделью.

Но пока до этого далеко, констатирует Рольф Фредхейм: "Facebook и Twitter за последние годы сделали немало, на этих платформах стало сложнее манипулировать. Но все же это по-прежнему относительно просто и довольно дешево".

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