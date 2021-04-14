Археологи реконструировали древнюю кольчугу с помощью видеоигр 14.04.2021, 13:08

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Международная команда ученых хотела понять, как на знатном воине, убитом 1800 лет назад, сидела его кольчуга.

Около 200 г. н.э. на территории современной Дании в битве был убит высокопоставленный германский воин. Когда битва закончилась, его убийцы сняли с него драгоценные кольчужные доспехи, кропотливо сделанные вручную из почти 20 000 крошечных железных колец. А затем бросили их в болото как жертву богам за победу в битве, пишет «Вокруг света. Украина».

22-килограммовая броня была обнаружена археологами в торфяном болоте Вимозе Дании в конце 19-го века. Панцирь сохранился почти целым благодаря необычно низкому содержанию кислорода в болоте. В научном мире эта находка получила название кольчуга из Вимозе.

Кольчуга — тип доспехов, появившийся около 300 г. до н.э. и веками использовавшийся в битвах разными народами, от германских племен до римских легионеров и испанских конкистадоров.

Спустя более 1800 лет археологи использовали технологию, разработанную для компьютерных игр, чтобы выяснить, как носили кольчугу и как она могла висеть на своем давно умершем владельце.

Исследователи, пытающиеся понять, как люди одевались в прошлом, относительно легко справляются с этой задачей: ткань растягивается, складывается и свисает. Однако воссоздание того, как носили кольчужную броню, является сложной задачей. Тысячи крошечных взаимосвязанных металлических колец влияют друг на друга и заставляют по-разному двигаться в зависимости от действий человека и гравитации.

Это не единственная причина, по которой исследователи не могут понять, как носили и использовали древние доспехи. «Вы не можете надеть такой древний артефакт на человека, чтобы не разрушить», — говорит Мартейн Вейнховен, археолог из Университета Амстердама и соавтор исследования.

Кураторы Датского национального музея, где хранится кольчуга из Вимозе, разрешили Вейнховену надеть пальто на манекен, чтобы увидеть, как выглядит эта вещь при ношении. Затем ученый с командой использовал компьютерный код, написанный для компьютерных игр, для индивидуального моделирования отдельных колец на броне и «повесил» цифровую версию на виртуальный манекен.

После того, как исследовательская группа продемонстрировала, что компьютер может точно воссоздать кольчужную броню, ученые использовали компьютерные модели одежды, найденные в аналогичных залежах болота, чтобы увидеть, как виртуально реконструированная кольчужная броня будет выглядеть, соответствовать и функционировать на полностью одетом воине в бою.

Модель показала, например, что ношение ремня поверх кольчужного мундира более равномерно распределяет вес звеньев цепи и предотвращает их смещение в бою. Также моделирование показало, что кольчуга была достаточно вместительной и эластичной, чтобы вместить толстое нижнее белье из войлока для дополнительной защиты в бою.

В будущем исследователи надеются применить свою технику к другим образцам кольчужной брони из далекого прошлого. «На основе всего двух или трех хорошо сохранившихся колец, — говорит Вейнховен, — мы можем реконструировать все переплетение».

Это, в свою очередь, может дать представление о приоритетах древних оружейников и их клиентов. Отдавали ли они приоритет тяжелой броне или предпочитали легкие и гибкие переплетения? «В виртуальной реальности можно тестировать вещи, которые мы никогда не сможем протестировать в реальной жизни», — говорит Вейнховен. Симуляция с кольчугой из Вимозе показала, что германский воин, который когда-то ее носил, предпочитал гибкость, выбирая большие, тонкие кольца, в результате чего получился легкий доспех.

Исследование выявило еще одну интересную деталь. Вейнховен говорит, что археологи раньше считали, что «варвары» за пределами Римской империи не были достаточно опытными, чтобы делать свои собственные кольчуги, вместо этого полагаясь на импортированные доспехи или снаряжение, украденное у римских легионов.

Но воротник кольчуги из Вимозе был застегнут оригинальной системой ремешков по обе стороны шеи, что позволяло расширять или сужать проем, одновременно изменяя посадку. «Это уникальная особенность, которой не было в Римской империи. Уже одно это многое говорит нам о технологиях и обществе», — заключает Вейнховен.

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