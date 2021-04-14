Настоящие герои и белорусская вендетта 1 14.04.2021, 13:16

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фото: reuters

Пора нам всем вместе отправить Луку на свалку истории!

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо своего подписчика:

— «Надоел нам этот Лукашенко!», «Достал!», «Колхозник тянет страну в бездну» - я часто слышу подобные высказывания. В автобусе, от знакомых, от бабушек которые сидят на лавочке у подъезда. Так думает прогрессивная молодежь нашей страны, так думаю старики, выживающие за копеечную пенсию, так думают учителя и рабочие, интеллигенция, и Вася или Федя, пьющий чарку, и закусывая шкваркой. Так думают большинство белорусов.

Так почему же колхозной диктатуре удается вот уже 26 лет сидеть на шее у народа?

Лукашенко украл твой голос, украл выборы. Как положить этому конец?

Единственным действенным способом в белорусских реалиях противостоять лукашенковскому произволу – это улица. Только уличные марши, митинги, пикеты – способны объединить людей в одно целое. Да-да, сейчас не август 2020, и мобилизоваться в многотысячные уличные акции мы пока не можем. Но ведь есть и куча других средств борьбы! Море чатов. Давайте продолжать выходить на районах. Давайте продолжать распространять нашу символику. Давайте бойкотировать лукашенковский бизнес. Давайте требовать санкции от Запада. Средств борьбы уйма!

Проблема белорусов в том, что у них нет особого желания по-настоящему бороться за свободу. Все привыкли в кругу друзей или дома у телевизора и компьютера читать-смотреть новости, видеть там усатого дядьку и говорить себе под нос: как же достала эта усатая морда!

Но усатая морда будет и дальше всем надоедать, если так будет делать каждый.

Я часто разочаровываюсь в своих знакомых. Вот помню был случай на протестах против интеграции, и один мой приятель неожиданно сказал: Страну продают! Вот сейчас я пойду на площадь! Но позже выяснилось, что он подошел на место и резко ретировался. На мой вопрос – почему? Он ответил: что там было мало людей, что толку.

Такое я часто слышал от людей. Но ведь если каждый будет ждать каждого, тогда ничего никогда не изменится. Научитесь говорить за себя! Даже когда большая часть молчит, и на улицу выходят считанные единицы участников, вы подаете пример всем остальным. И постепенно все ваше окружение сделает также как вы!

Помните, как мы приходили к резиденции таракана поздравлять его с днем рождения? Тогда он реально боялся, тогда блокировали интернет.

Сегодня вся страна находится в большой тюрьме. Люди регулярно подвергаются репрессиям, давлению, угрозам. Людей сажаю в тюрьмы по ложным обвинениям.

Безусловно, есть вариант, что в один прекрасный день вам придется столкнуться с нашей «доблестной» милицией. Вас могут оштрафовать и посадить на сутки. Могут начаться проблемы на работе или учебе. Но с другой стороны – вы должны понять, что это мелочь, по сравнению с тем, что творит Лукашенко и его банда.

Десятки тысяч людей столкнулись с произволом властей и их безнаказанности.

И продолжают сталкиваться с этим по сей день, с вашего молчаливого согласия. Твоя хата с краю? Это уже не прокатит. Крайняя хата горит первой.

Помните фильм «V значит вендетта»? Один из моих любимых.

Там есть хорошая цитата главное героя Вендетты – объявившего войну тирану: «Народ не должен бояться власти, власть – должна бояться народа!». Только победив в себе страх – мы сможем победить диктатуру!

Представьте себе, когда режим Лукашенко падет, вы будете ностальгировать и хвастаться друзьям, что когда-то активно протестовали, и вас за это даже арестовали. Вы будете героем, и настоящим белорусским Вендеттой, благодаря которому режим усатого тирана пал.

Поэтому нельзя опускать руки! Пора нам всем вместе отправить луку на свалку истории! Как было в конце фильма V значит Вендетта – он это я, он это вы, он это мы все! И только от нас зависит будущее нашей страны!

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