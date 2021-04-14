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Сечин стирает куртку

  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 14.04.2021, 13:20
  • 2,206
Сечин стирает куртку
Игорь Сечин

«Роснефть» встала из окопов и пошла в атаку.

Накануне дня Победы, «Роснефть» Сечина встала из окопов и пошла в атаку.

За чистоту куртки Сечина. Против негодяев, развернувших «масштабную информационную войну». Пепел «Байкалфинансгрупп» стучит в руководящих сердцах.

«Роснефтью» подан иск против «Собеседника». Он «очернил» «Роснефть», сообщив об объекте компании в Адыгее. Местные жители называют его дачей Путина. Объект строился под руководством Управделами президента и контролем ФСО.

До атаки на «Собеседник», «Роснефть» отбомбилась по «Дождю», «Важным историям», «Эху Москвы», Bloomberg, «Новой газете».

Боевая у Сечина компания. Но один из эффектов исков «Роснефти» будет такой – неугодные публикации прочитают те, кто их не читал раньше. А те кто читал - вспомнят. И какие бы решения ни принял суд, нетрудно догадаться, кому поверит читающая публика. Впрочем, кто такой Сечин, и так всем известно. Так сказать, в главном. Без деталей в газетных статьях.

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