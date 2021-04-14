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Белорусы забрали из банков 200 миллионов долларов

  • 14.04.2021, 13:38
Белорусы забрали из банков 200 миллионов долларов

И это только за три месяца.

Срочные рублевые вклады населения за первый квартал выросли на 3,2%, срочные валютные депозиты уменьшились на 4,3%, свидетельствуют статданные Национального банка, сообщает сайт naviny.by.

В денежном выражении срочные валютные депозиты населения в январе-марте сократились на 200,7 млн долларов до 4.439 млн долларов на 1 апреля. В то же время срочные рублевые вклады населения выросли на 145,7 млн рублей до 4.678,3 млн рублей.

В то же время,отмечают представители банковского сектора, ставки по валютным депозитам остаются на низком уровне (1,25% годовых в случае размещения депозита на срок до года и 2,3% годовых — по валютным депозитам на срок свыше года).

Низкие процентные ставки по валютным депозитам, значение которых установлено коммерческими банками с учетом рекомендаций Нацбанка, не мотивирует население увеличивать валютные вклады в банковской системе, сообщили представители банков.

«При сохранении повышенных ставок вероятна стабилизация рублевых депозитов населения в банках. Что касается валютных вкладов, то скорость их оттока по сравнению с прошлым годом замедлится, но отток продолжится, так как низкие ставки по ним сейчас совсем не мотивируют население размещать иностранную валюту в банках», — отметил в комментарии старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

По мнению наблюдателей, увеличить валютные депозиты населения в банковской системе будет затруднительно не только по причине низкой доходности таких вкладов, но и по политическим причинам.

«Чтобы иностранная валюта в банковскую систему вернулась, нужно урегулировать политический кризис. Это позволило бы повысить доверие населения к банковской системе. Без кардинального улучшения политической ситуации в стране говорить о полном возврате валютных депозитов, которые покинули банковскую систему в прошлом году, не приходится», — считает аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

Напомним, в 2020 году на фоне возникшего политического кризиса в Беларуси срочные валютные депозиты в банковской системе сократились на четверть, срочные рублевые вклады физлиц — более чем на 10%.

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