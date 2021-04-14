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Правила маскировки для уходящей вертикали

  • Владимир Халип
  • 14.04.2021, 13:57
Правила маскировки для уходящей вертикали
Владимир Халип

Проигравшему режиму потребовался срочно камуфляж.

Письма счастья давно стали привычным средством коммуникации власти с народом. Все прочие попытки ненадежны и случайны. Но в эти весенние деньки кого-то внезапно осенило: а не использовать ли в качестве такого средства вдобавок и жировку. Советский вождь был прав: если вдуматься, этот коллективный замысел посильнее, чем «Фауст» Гете. Едва ли кто-то выбросит жировку, не читая. А вдруг там предупреждение о введении комендантского часа или информация о тотальном отключении воды.

Однако на этот раз этот счет за коммунальные услуги принес вдобавок и чьи-то убогие размышления о бело-красно-белом флаге, БНР и даже генерале Булак-Балаховиче. Бурный поток дацзыбао времен культурной революции перед этим шедевром официальной пропаганды просто сконфузился и отступил куда-то в глубину пустынь. Искать в послании коммунальный след нелепо. Предполагать, что такими размышлениями мог поделиться с народом сантехник из советских анекдотов или рядовой неандерталец некорректно. Это даже не повседневное письмо счастья. Это вертикальный крик в ночи: люди, где вы?.. Однако не все так просто. Активизация придворной мысли на идейном фронте своеобычна и конечно не случайна.

Проигравшему режиму потребовался срочно камуфляж. Не тот, военно-тыловой, который давно и многим порядком надоел. Его просто затаскали и опошлили рыболовы, сборщики грибов и все, кому не лень. Однако проблема тут далеко не бытовая. Страна втянулась постепенно в эпоху сплошных спецопераций. Что ни день, то какие-то секретные вылазки разнообразных и неисчислимых силовиков. Оказалось, что даже военное положение нет смысла объявлять. И без того все поняли давно, где живут, и что еще может придумать эта несговорчивая власть.

А потому режиму просто позарез и срочно нужен новый камуфляж. Отменный. Желательно импортный. Высочайшего качества. Чтобы обычные омоновцы, распластавшись на лужайке, казались проходящим мимо демонстрантам всего лишь кротовьими кучками или робкой порослью невинных одуванчиков. Да и высоким чинам, если в это непредсказуемое время вдруг обломится случайная загранкомандировка, без камуфляжа никак не обойтись. Репутация не та, обломы неизбежны. Умелая мимикрия в нынешних условиях – единственный залог успеха. Обратного пути, похоже, нет. Так что без хорошей маскировки никак не обойтись.

Политологи давно и безуспешно пытаются понять феномен этой странной власти. Выяснить причину ее неадекватных поступков и неуклонного сползания к безудержному озверению. Однако все усилия напрасны. Потому что нет тут никакой загадки. Обычный биологический процесс. Борьба за выживание. О чем красноречиво свидетельствуют известные всем цифры. После злополучных выборов – 34 607 схваченных, задержанных, 1038 уголовных дел, 522 приговоренных к реальным тюремным срокам. Это самые массивные репрессии в Европе за последние сорок лет.

В чем причина такого всплеска пещерной ненависти к людям? Да все тот же банальный страх, поразивший вертикаль после провальных выборов. А способ выжить в таких стрессовых условиях один - тот, что и в природе. Мимикрия, ловкое приспособление к изменившимся условиям окружающей среды. Какие тут могут быть переговоры, диалоги, компромиссы? Вертикаль сражается за свое престижное место в пищевой цепочке. И все тут просто и понятно. Зазеваешься – сожрут. Обычный парк Юрского периода. И нравы те же. Так чего роптать и удивляться?

Да никто и ничему тут уже давно не удивляется. Чем гнуснее атмосфера, тем выше степень режимного притворства. И потому в ответ на все претензии, упреки, санкции злого Запада решено нанести в ответ сокрушительный удар. С той стороны, откуда подвоха никто не ожидал. Генеральная прокуратура возбуждает дело о геноциде белорусского народа в годы минувшей войны. Замысел просто сногсшибательный. Одним махом ответить на все происки. Вы там обличительные снимки публикуете, находите прямые параллели со временами оккупации, а тут мощной стеной навстречу всем врагам встают антифашисты последнего призыва.

Как вам этот камуфляж? Высочайшее достижение придворной мысли. Новейший образец тотальной маскировки. Камбала и каракатица смущенно отступают в тень. В рейхсканцелярии полная паника – не ждали! Новая волна эмиграции в Южную Америку. Даже в аду начались массовые увольнения видных функционеров, допустивших малейший спад температуры в особо одиозных котлах. И поделом – расслабились, не предусмотрели, что возмездие грядет.

Вот только на фоне грядущего торжества справедливости и общей эйфории невольно вопросы возникают. А почему для вызревания идеи режимного возмездия понадобилось долгих двадцать шесть лет? Раньше прокуроры не знали, что было на той войне? И это еще не все. А верхушке вертикали известно, что был Нюрнбергский процесс? Или срочно понадобился свой, дроздовский?

Пустые вопросы. Ответ легко найти все в той же несчастной жировке, которая разнесла в массы отчаянный стон вертикали. Этой власти никак не удается подавить сопротивление народа и уничтожить бело-красно-белый стяг. А потому так велик соблазн всех протестующих и возмущенных безобразиями этого режима объявить фашистами, И одним махом обеспечить себе долгую беззаботную жизнь в привычных креслах. Да мало ли кто о чем мечтает!

Только самым простодушным могло показаться, что диктатура – дело простое и даже примитивное. Как там у историков? Пришел. Увидел. Победил. И закатывай по такому поводу банкет. А в реальности – это тяжелый труд. Каторжный, точнее. Кому-то повезло проскользнуть по лезвию ножа и юркнуть в норку. Но стоило ли суетиться? Большинство из этих бедолаг рано или поздно были схвачены за хвост и приведены в чувство.

А колхозному неудачнику, получившему в день скандальных выборов от своей коварной судьбы черную метку, на какой-то реванш даже в далекой перспективе рассчитывать смешно. Даже если бы фортуна выкинула очередной финт и решила еще немного позабавиться, это же сколько черной и бессмысленной работы пришлось бы провернуть. Прежде всего – подавить протесты. Легко сказать! Потом попытаться умело применить новейший камуфляж, чтобы избежать непристойной позы, сидя на штыках. И наконец, остановить время. Слабо?

Пока они только пытаются убедить самих себя: протесты сдулись. А то как же! Буря пролетела, утихло море. Вот оно у берега лепечет и мурлычет. Тишь и даже благодать. Но это же море!..

А потому – подождем до завтра.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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