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Польша продлевает жесткий локдаун, но с небольшими послаблениями

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  • 14.04.2021, 14:02
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Польша продлевает жесткий локдаун, но с небольшими послаблениями
Фото: PAP

Основные ограничения продлены на неделю.

Правительство Польши продлит жесткий локдаун в стране еще на неделю - до 25 апреля, однако ясли и детсады возобновят работу, также будут разрешены групповые занятия спортом на свежем воздухе.

Как стало известно сайту Charter97.org из польских СМИ, об этом на пресс-конференции сообщил глава Минздрава Польши Адам Недзельский.

"Мы приняли решение продлить нынешние ограничения еще на неделю. Это продолжение имеет одно исключение. Оно касается детсадов и яслей, то есть со следующего понедельника (19 апреля - ред.) дети смогут их посещать", - отметил Недзельский.

Кроме того, разрешены занятия спортом на свежем воздухе в группах до 25 человек.

Глава Минздрава Польши добавил, что гостиницы и хостелы не будут работать до 3 мая. Это решение принято в свете приближения майских праздников и желания многих поляков путешествовать на протяжении нескольких выходных, что может привести ко всплеску инфицирования

Как известно, жесткий локдаун в Польше введен с 27 марта.

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