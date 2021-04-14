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Белорус призвал к бойкоту «жировок» с пропагандистским бредом

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  • 14.04.2021, 14:24
  • 10,852
Белорус призвал к бойкоту «жировок» с пропагандистским бредом

Он требует извинений от ЖКХ.

Подписчик Telegram-канала «Баста!» отказался оплачивать коммуналку по новой жировке. Он призывает их бойкотировать до тех пор, пока Расчетно-справочный центр не при принесет ему официальное извинение. Напомним, недавно белорусы начали получать жировки с пропагандистским бредом о бело-красно-белом флаге.

«Жировки с пропагандистским бредом о нашем флаге предлагаю отправлять в мусорку, а коммунальщикам можно оставить вот такое послание через 115.бел», — написал подписчик Telegram-канала.

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