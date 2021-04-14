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Журналист Юрий Бутусов назвал десять шагов, которые должен сделать Зеленский для защиты Украины

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  • 14.04.2021, 14:28
  • 2,308
Журналист Юрий Бутусов назвал десять шагов, которые должен сделать Зеленский для защиты Украины
ЮРИЙ БУТУСОВ
Фото: Gordonua.com

Президент обязан быть лидером в мобилизации страны.

Независимо от сценария агрессии, мы обязаны показать нашу готовность к любым угрожающим сценариям, пишет украинский журналист Юрий Бутусов в «Фейсбуке». Время еще есть, и люди ждут от власти твердого и уверенного руководства, а не поведения жертвы. Для этого необходимо:

1. Во всех органах центральной власти и областных администрациях должны быть проведены учения по подготовке введения военного положения и по гражданской обороне, надо проверить готовность власти к действиям в особый период, порядок связи, взаимодействие, транспорт.

2. Вооруженные силы должны провести маневры оперативных резервов на угрожаемых направлениях — это должно быть как минимум 5−6 батальонных тактических групп, обеспеченных топливом и боеприпасами. Необходима проверка систем ПВО — сколько РЛС и ЗРК в реально боеготовом состоянии.

3. Заслушать подготовку Гособоронзаказа 2021 года. До сих пор Гособоронзаказ не принят — в середине апреля! Нам срочно необходимо загрузить промышленность плановой работой, в частности, необходимо расширение выпуска противотанковых управляемых ракет Стугна и Корсар с различными видами боевых частей. Необходимы экстренные закупки 120 мин для минометов и 152 мм артиллерийских снарядов для гаубиц. Главная проблема в армии — острая нехватка боеприпасов, запасов реально нет. К сожалению, закупки боеприпасов делаются просто мизерные, и совершенно не учитывают потребности войск.

4. Срочно перераспределить бюджет 2021 года, и часть средств всех правительственных фондов срочно пустить на закупки вооружений и снабжения, необходимых нам прямо сейчас. Нам нужны срочные закупки:

а) беспилотников — всех, какие у нас есть;

б) тепловизионных приборов наблюдения и прицелов;

в) машин повышенной проходимости для командиров и расчетов систем вооружения.

5. Обеспечить резервом топлива воинские части, топлива критически не хватает. Закупить для боевых частей карточки для топлива для заправки на крупнейших заправочных сетях — это самый быстрый и логичный путь обеспечения войск качественным топливом, а не той субстанцией, что надо везти с далеких баз.

6. В рамках сотрудничества с США ускорить и увеличить объемы поставки помехозащищенных радиостанций Харрис в войска.

7. Принять закон о территориальной обороне как добровольческого рода войск в составе ЗСУ по образцу Литвы и Эстонии для создания боеспособных добровольческих подразделений. Надо узаконить те добровольческие формирования, что есть в войсках территориальной обороны прямо сейчас, дать им необходимую на деле организацию, а не мечтать о воздушных замках.

8. На передовую в зоны контактных боев и действия российских снайперов направить наиболее боеспособные подразделения, подготовленные для снайперской и контрснайперской работы — из состава Сил специальных операций ВСУ, СБУ, НГУ, добровольческого полка Азов. Как можно держать самые подготовленные подразделения в тылу, когда противник направил против нашей пехоты на фронт снайперов своих ССО и ФСБ?

9. Экстренно подготовить настоящую доктрину боевых действий и военную доктрину, которые бы основывались на реальных сценариях будущей войны. Все это можно принять в самое короткое время. У ВС РФ такая доктрина и план действий есть, мы проигрываем в организации и управлении прежде всего.

10. Президент обязан обратиться к нации с заявлением о недопустимости военного шантажа и о готовности Украины сражаться с агрессором, и рассказать об основных направлениях обороны страны, для которых необходима поддержка гражданского общества. Президент должен выступить в Верховной Раде перед лидерами фракций (за исключением пророссийских) с докладом о подготовке к обороне страны, ответить на вопросы. Министр обороны и Главнокомандующий ВСУ обязаны выступить перед депутатами комитета по обороне с докладом и ответить на вопросы.

Президент обязан быть лидером в мобилизации страны.

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