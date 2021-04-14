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Неадекватный «ябатька», ударивший врача скорой, получил два года «химии»

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  • 14.04.2021, 14:58
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Неадекватный «ябатька», ударивший врача скорой, получил два года «химии»

Дело рассматривали в Бресте.

Сегодня в Бресте Ленинского р-на Бреста Святослав Калина огласил приговор Николаю Вакуличу, сообщает правозащитный центр «Весна». Это тот человек, прозванный «пациент-ябатька», который 5 января ударил в лицо врача скорой помощи Андрея Рокало.

Судья признал Вакулича виновным по ч.1 ст. 339 УК РБ «Хулиганство», назначил наказание в виде 2 лет «химии» (ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение о открытого типа). Кроме того, Вакулич должен будет выплатить пострадавшему 500 рублей в качестве моральной компенсации.

Напомним, что, судя по видеозаписи, мужчина ругался матом и говорил медику:

— Слышь? Против Лукашенко? Что, не веришь? А ты сегодня врач? Ты ж вчера против Лукашенко… — после этих слов он ударил медика по лицу.

Через несколько дней стало известно, что врач находится на больничном. У молодого человека черепно-мозговая травма. Об этом рассказало руководство станции скорой помощи.

«В настоящее время наш сотрудник проходит лечение амбулаторно. Было написано заявление в милицию», — прокомментировала главврач.

Ударивший медика оказался водителем школьного автобуса, вскоре после конфликта его уволили.

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