Российские фармацевты: Страна рискует остаться без лекарств 2 14.04.2021, 15:10

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Всему виной — новые правила госзакупок.

Новые правила госзакупок лекарств, которые продвигает Минпромторг и которые лоббирует узкий круг близких государству производителей, создают угрозу дефицита препаратов, некоторые виды которых могут просто исчезнуть с полок аптек.

Об этом, как сообщает РБК, говорится в письме на имя премьера Михаила Мишустина, которое направили фармацевтические ассоциации, объединяющие крупнейших иностранных и российских производителей и представителей аптечных сетей.

Фармассоциации, объединяющие более 60 компаний, включая мировых грандов, таких как Pfizer, Abbott, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Bayer, Servier, Merck и Novartis, а также аптечные сети, в том числе «Ригла» и «Неофарм», просят Мишустина отклонить инициативу Минпромторга, которая в профессиональном сообществе получила название «второй лишний».

Речь идет о том, чтобы в приоритетном порядке приобретать для государственных больниц лекарства у производителей, имеющих в России полный цикл производства и не импортирующих сырье.

Де-факто повторяя северокорейскую «модель Чучхе», требующую полного самообеспечения, в правительстве рассчитывают добиться лекарственной безопасности и покончить с ситуацией, когда почти 40% стратегических лекарств производится из импортных субстанций.

С 2015 года в России действует постановление кабмина, согласно которому иностранные компании исключаются из госзакупок лекарств, если есть заявки на поставку от как минимум двух производителей из ЕАЭС. В профессиональной среде это правило получило название «третий лишний».

С 2018 года действует также приказ Минфина, устанавливающий ценовые преференции в размере 25% при закупках лекарств, если синтез молекулы действующего вещества осуществляется на территории государств-членов ЕАЭС.

Но этих мер недостаточно, считают чиновники, подготавливающие очередное закручивание гаек.

Ужесточение норм до принципа «второй лишний», когда достаточно одного отечественного производителя, чтобы больницы купили лекарства у него, может дестабилизировать рынок и спровоцировать дефицит лекарств из-за ограничения конкуренции, говорится в письме Мишустину.

«Страна рискует вообще остаться без определенных лекарств, если производитель полного цикла не сможет удовлетворить потребность в масштабе всей системы здравоохранения», - бьют тревогу авторы обращения.

Введение новых ограничительных мер по принципу «свой-чужой» при госзакупках препаратов может грозить созданием коррупционных цепочек из «своих уполномоченных» производителей, дистрибьюторов, аптек, предупреждают они.

Такие производители смогут диктовать свои цены и условия прежде всего на социально значимые препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), которые закупаются регионами, опасаются представители ассоциаций.

Фармацевтов поддерживает Всероссийский союз пациентов (ВСП). Отсев препаратов при госзакупках отразится на больных, ограничивая для них выбор, сетует сопредседатель СП Юрий Жулев.

«Действующее правило "третий лишний" уже отсеяло целый ряд лекарств. В случае появления нежелательных реакций на закупленный препарат пациентам приходится доказывать свое право на другой. В его закупке часто отказывают», - поясняет он.

Письмо уже поступило в Минпромторг. В ведомстве заявили, что правило «второй лишний» необходимо для «технологических и экономических преимуществ для дальнейшего развития локального производства полного цикла препаратов, в том числе фармсубстанций» для лекарственного обеспечения граждан.

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