Мнение медиков: Вне политики оставаться не получится 1 14.04.2021, 15:39

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Давайте снимем розовые очки.

Рефлексия по поводу места медиков в белорусском протесте продолжается с августа 20 года, пишет Telegram-канал «Белые халаты».

Отовсюду звучат вопросы:

- Можно ли медикам остаться вне политики?

- Имеет ли право врач любить и ненавидеть, особенно если он сам и его близкие подверглись пыткам и насилию?

- Имеет ли право врач отказать в медицинской помощи насильнику и палачу?

Скорость работы катка репрессий в отношении медиков (только за последнюю неделю уволены врачи Елена Баранова, Руслан Бадамшин и Ирина Беньковская) объясняется ничем иным, как страхом системы.

Работники силовых структур, судьи и прокуроры не могут не понимать, что вершат ничто иное, как геноцид своего народа. У белорусов в целом и медиков в частности есть все основания для ненависти и презрения.

Многим представителям «власти» сложно уложить в свои головы, что медики — такие же люди, как и все остальные и поэтому, ничто человеческое им не чуждо.

Особенно — обостренное чувство справедливости.

Власть штампует все новые и новые законопроекты, разрешающие ей буквально все, включая убийства, параллельно с этим «закручивая гайки» и лишая прав, даже базовых, тех, кто властью не наделен — обычных людей. Поэтому, выходит, что одни люди уверены в собственной безнаказанности, а другие, по замыслу законодателей, должны быть покорными, бессловесными рабами. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку? Нет уж, это так не работает.

Невыученный урок истории середины прошлого столетия дает о себе знать. Человечество тогда впервые столкнулось с феноменом фашизма в Германии и — как в зеркале отраженным — геноцидом собственного народа в СССР.

Судьба доктора Живаго на фоне турбулентности первой половины 20 века — иллюстрация трагедии человека, который хочет быть вне политики, служит и «белым», и «красным», хочет работать, писать, любить. Но результат плачевен — поломанная жизнь и судьба. Система его использовала, прожевала и выплюнула.

Точно так же была искалечена судьба великого ученого Льва Зильбера.

Поэтому, памятуя уроки прошлого, давайте снимем розовые очки.

Медики для любого режима — расходный материал для решения текущих проблем. Их знания, опыт и умения ценятся дешево, хотя, на самом деле — стоят гораздо дороже знаний всех чиновников вместе взятых. А отсидеться до лучших времен не получится ни у кого.

Так может быть чиновникам от здравоохранения, в условиях правового дефолта в Беларуси, уже пора прекратить манипулировать медиками с помощью «клятвы Гиппократа» и великого долга перед человеческими жизнями?

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