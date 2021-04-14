Ученые рассказали, как проверить «человеческий возраст» вашей кошки и собаки 14.04.2021, 15:45

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Пользоваться системой «год за семь» совершенно неправильно.

Люди любят наделять своих питомцев человеческими качествами. Мы даже пытаемся «переводить» возраст собак на свой собственный. Например, многие думают, что год собачьей жизни можно считать за семь человеческий лет, пишет «Популярная механика».

Уверены, вы все еще пользуетесь системой подсчета «год за семь», но это совершенно неправильно!

Определение реального возраста питомца очень важно, так как это помогает ветеринарам составлять рекомендации для лечения в случаи болезни. Однако возраст собаки или кошки не имеет ничего общего с человеческим. Люди привыкли умножать годы питомца на семь, так как результат показывает среднюю продолжительность жизни человека, но это лишь миф.

Во-первых, собаки и кошки стареют по-разному, это зависит от породы и размера. Более крупные животные, как правило, имеют более короткую продолжительность жизни. Но при этом каждая порода все равно проходит одинаковые стадии, например, у собак ветеринары выделяют всего шесть этапов развития: щенок, юношество, совершеннолетие, зрелость, старость и глубокая старость. Специалисты говорят, что делить развитие собаки на этапы логичнее, чем присваивать цифры возраста. Это верно даже для человека.

Например, за первые пять месяцев жизни собака уже подойдет к периоду полового созревания. А к году она уже может как стать совершеннолетней, так как и зрелой (в зависимости от размера и породы)!

Однако если вы все-таки хотите перевести годы своего пса на «человеческие», то, возможно, вам стоит воспользоваться системой подсчета, которую предложили ученые в 2020 году. Проанализировав ДНК более 100 лабрадоров-ретриверов, авторы исследования пришли к выводу, что один год жизни собаки равен... 30 человеческим! Однако со временем скорость старения у собак, по сравнению с людьми, замедляется. Поэтому к 14 годам им будет приблизительно 70 лет.

Что касается кошек, то ветеринары делят их возраст аналогичным методом. Коты переживают шесть этапов: котенок, юношество, зрелость, «средний возраст», старость и глубокая старость. Поскольку у котов не наблюдается серьезной разницы в размерах, все породы проходят разные этапы примерно с одинаковой скоростью.

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