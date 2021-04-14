Жители Мозыря поймали местного чиновника на вранье о детских площадках 2 14.04.2021, 16:38

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Площадок нет, а их фото запред райисполкома демонстрирует.

В Мозыре чиновник попался на лжи о детских площадках, сообщает "Еврорадио". Феликс Галюк, заместитель председателя Мозырского райисполкома, в ответ на один из запросов отчитался об окончании обустройства трех спортивных площадок по улицам Нефтестроителей, Пролетарской и бульвара Дружбы в 2020 году. Но площадки не достроены и в эксплуатацию не введены до сих пор!

Авторы запроса возмущены. В телеграм-канале "Совет г. Мозырь" они разместили фото "достроенных" спортивных площадок.

Позицию граждан неожиданно поддержала инспекция Департамента контроля и надзора за строительством по Гомельской области. В ответе на жалобу ведомство подтвердило, что "объекты не введены в эксплуатацию в установленном законодательством порядке", а "качество выполненных работ характеризуется как неудовлетворительное".

С этим ответом мозыряне обратились в Комитет госконтроля. Они требуют привлечь Галюка к административной ответственности. Из официального ответа ведомства следует, что там не уверены, что действия чиновника подпадают под КоАП. Им предложили обратиться в органы уголовного преследования.

Комитет госконтроля предполагает, что чиновник нарушил статью 204 УК РБ: "Предоставление гражданину неполной или умышленно искаженной информации, повлекшие причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина". Санкции статьи предусматривают штраф или лишение права занимать определенные должности.

Феликс Галюк / mazyr.by

КГК также отчитался перед заявителями, что Гомельскому областному исполнительному комитету было предложено привлечь к ответственности виновных должностных лиц Мозырского райисполкома за предоставление недостоверного ответа.

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