Студенты БГЭУ мощно ответили руководству вуза на решение снять Герасименю с доски почета
14.04.2021, 17:03
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Теперь все стены университета в ее фотографиях.
Как сообщает Telegram-канал «Хартия-97%», учащиеся Белорусского государственного экономического университета не захотели мириться с пропажей фотографии пловчихи и общественной активистки Александры Герасимени со стены почета в вузе.
Теперь все стены университета в ее фотографиях!
Напомним, руководство минского вуза решило убрать фото пловчихи с доски почета после того, как на Александру Герасименю было заведено уголовное дело, ставшее местью за ее активную гражданскую позицию.
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