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Студенты БГЭУ мощно ответили руководству вуза на решение снять Герасименю с доски почета

  • 14.04.2021, 17:03
  • 1,264
Студенты БГЭУ мощно ответили руководству вуза на решение снять Герасименю с доски почета
Александра Герасименя
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Теперь все стены университета в ее фотографиях.

Как сообщает Telegram-канал «Хартия-97%», учащиеся Белорусского государственного экономического университета не захотели мириться с пропажей фотографии пловчихи и общественной активистки Александры Герасимени со стены почета в вузе.

Теперь все стены университета в ее фотографиях!

Напомним, руководство минского вуза решило убрать фото пловчихи с доски почета после того, как на Александру Герасименю было заведено уголовное дело, ставшее местью за ее активную гражданскую позицию.

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