Видеофакт: Пакистанские журналисты показали, как общаться с чиновниками-хамами 1 14.04.2021, 17:17

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Министр остался в одиночестве.

Пакистанские журналисты два часа прождали министра водных ресурсов Фейсала Вауду, а когда тот наконец явился на пресс-конференцию, забрали микрофоны и ушли, пишет «Медуза».

До этого министра разозлили неудобные вопросы одного из журналистов, спрашивавшего о росте коррупции. Вауда заявил, что отвечает исключительно из уважения к возрасту собеседника — ни с кем другим он и говорить бы не стал. После этого министр ушел и вернулся только через пару часов.

Журналисты его дождались, но объявили бойкот. На 30-секундном ролике, разошедшемся в соцсетях, видно, как один из журналистов обращается к министру, после чего его коллеги по очереди забирают свои микрофоны и уходят. Министр остается в одиночестве.

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