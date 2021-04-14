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Новая девальвация неизбежна: люди массово забирают валюту из банков

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  • 14.04.2021, 17:43
  • 11,372
Новая девальвация неизбежна: люди массово забирают валюту из банков
Фото: Reuters

В банках все меньше и меньше валютных вкладов.

Срочные валютные депозиты в январе-марте сократились на 200,7 млн долларов до 4.439 млн долларов на 1 апреля. Этим дело не ограничилось: срочные рублевые вклады выросли на 145,7 млн рублей до 4.678,3 млн рублей, пишет Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

Причиной уменьшения валютных вкладов стал, в том числе, массовый перевод денег в рублевые вклады из-за привлекательных процентных ставок. Самое интересное это то, что ставки по валютным депозитам остаются на низком уровне. Всего 1,25% годовых в случае размещения депозита на срок до года и 2,3% годовых — по валютным депозитам на срок свыше года. Получается, что даже не покрывается снижение покупательской способности (это где-то 2% в год). Банки пользуются валютой и делают на обмене большие деньги, а люди не только не сохранят свои деньги, а еще заплатят налог по вкладу.

В настоящее время власти пытаются избежать резкой девальвации путем провоцирования денежного голода (ограничения доступа к кредитным ресурсам). Но так не может продолжаться бесконечно — экономика страны просто остановится. Поэтому повторение ситуации 2011 года — только вопрос времени.

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