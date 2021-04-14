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Геополитика или жадность

  • Дмитрий Прокофьев
  • 14.04.2021, 17:55
  • 5,116
Геополитика или жадность
Дмитрий Прокофьев

Зачем Кремль закрыл Турцию для россиян.

История с приостановлением авиасообщений с Турцией когда-нибудь войдет в учебники — в качестве кейса по государственной политике, конспирологии и экономике (куда же без нее).

С государственной политикой все ясно: официальная версия — борьба за здоровье населения, для которого самое лучшее в этой ситуации — посидеть дома. Правда, коварство коронавируса в том, что он как-то не влияет на пассажиров бизнес-джетов, которые как летали, так и летают по всему миру, но мы не будем цепляться к таким мелочам. Тот, кто хочет верить официальным сообщениям, будет в них верить. Здоровье значит здоровье. Злые люди скажут, что если уж мы так заботимся о здоровье путешествующих, почему бы не привить всех потенциальных туристов самой лучшей российской вакциной, но мы не будем развивать и эту тему.

С конспирологической версией тоже более-менее понятно — она объясняет фактический запрет на отдых на турецких курортах желанием «наказать» Турцию своеобразными экономическими санкциями. На это, собственно, намекают отдельные начальники, предлагающие рассматривать отказ от поездки в Анталию как патриотический жест. Действительно, речь идет о немалых деньгах. Ассоциация туроператоров России (АТОР) уже подсчитала, что общее число людей, забронировавших путевки в Турцию на 15 апреля — 1 июня — 533 200 человек, общая стоимость забронированных туров — €354,6 млн (32 млрд российских рублей). И это еще без учета брони нишевых туроператоров, которые продавали дорогие путевки в Турцию не от хорошей жизни, а пока для их потенциальных клиентов закрыта Европа и Карибы.

Так что, к 350 миллионам долларов можно смело добавить еще минимум пятьдесят. Понятно, эти деньги турецкие отельеры делили бы с российскими партнерами, но после карантинного года в туристическом бизнесе были бы рады любым суммам.

Но поверить и в «официальную», и в «конспирологическую» версии экономисту мешает вот какое обстоятельство.

На сайте АТОР опубликованы «рекомендации» Ростуризма: что делать, если вас угораздило забронировать путевки в Турцию 15 апреля — 1 июня. Начальники по туризму советуют поменять либо даты, либо направления поездки. А почему бы не потребовать возврата денег за тур?

Потому что по закону туроператор обязан вернуть клиенту полную стоимость тура, если он отменяется в связи с объявлением угрозы для жизни и здоровья. Но в отношении Турции никакого объявления об «угрозе жизни и здоровью». Да, коронавирус (как причина запрета) есть, а угрозы здоровью нет. Есть «временное ограничение направления». А это «две большие разницы» — в смысле денег. «Ограничение» дает клиенту право претендовать только на возврат части денег за вычетом уже понесенных туроператором расходов. Это совсем не одно и то же. Аннулируешь тур — деньги вернут, но не все. А хватит ли тебе на покупку нового (с учетом роста курса доллара) — уже вопрос. Поэтому лучше сиди дома или меняй «сроки и направления», не забывая, что «временные ограничения» могут быть продлены.

Только вечером 13 апреля Роспотребнадзор опубликовал новые разъяснения согласно которым поездка в Турцию «небезопасна для жизни и здоровья — а значит, при расторжении договора до начала путешествия «туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта». Можете заявить, что не летите, и получить стопроцентную компенсацию за тур, говорит Росптребнадзор.

Но одно дело разъяснения, другое дело возврат денег, в одну минуту их не вернешь, и запланированный отпуск перенести тоже непросто. Да хоть бы деньги вернули сразу — на «другой отдых» их может банально не хватить– после «закрытия» Турции билеты на другие туристические направления молниеносно поднялись в цене.

При этом решение о временном ограничении полетов в Турцию, которая была заодно и хабом для россиян, выезжавших через эту страну туда, откуда добраться напрямую сейчас невозможно, странным образом совпало с публикацией Банком России предварительной статистики по платежному балансу за I квартал 2021 года. Финансовый регулятор зафиксировал резкое ускорение ухода крупного капитала как из банковской системы, так и из реального сектора.

По данным ЦБ РФ, чистый вывоз капитала снизился на 35% (до $11,8 млрд, тоже немало), но изменилась структура этих операций.

«В отличие от I квартала 2020 года, когда основной формой чистого кредитования остального мира частным сектором являлось снижение внешних обязательств, в отчетном периоде банки и прочие секторы увеличили иностранные активы при практически не изменившихся обязательствах перед нерезидентами», сообщает ЦБ РФ. Говоря по-русски, если в 2020 году банки и корпорации гасили внешний долг, то в 2021 году они начали эвакуировать свободные деньги и накопленную прибыль.

В I квартале 2021 года в покупку иностранных активов российские компании вложили $13,4 млрд — в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года, и на 60% выше суммы за весь 2020-й.

В виде прямых инвестиций компании «нефинансового» сектора вывели за границу $6,4 млрд. Этот отток ускорился в 16 раз (по сравнению с первым кварталом 2020-го) и также превысил показатель за весь прошлый год.

Банки вложили в иностранные активы $6,5 млрд, что в 2,6 раза выше цифры за I квартал 2020 года.

Неужели государственные олигархи и банкиры «вынесли» всю валюту? Нет-нет, успокаивает ЦБ РФ, «стабилизирующий эффект на сальдо счета текущих операций оказало уменьшение дефицита баланса услуг, ставшее главным образом результатом сокращения операций по статье «поездки». Вот не ездили вы в поездки, не предъявляли спроса на валютную выручку, вот и было на что покупать иностранные активы. Кому-то.

Неужели, возразит скептик, спрос россиян на валюту для обеспечения зарубежного туризма оказывает такое уж большое влияние на валютный рынок РФ? В Центральном банке считают, что да.

Цена вопроса — порядка $20 млрд. Именно столько россияне потратили на зарубежный туризм в «докарантинном» 2019 году. Понятно, ни в прошлом, ни в нынешнем году такую сумму люди не израсходовали и не израсходуют — и денег стало существенно меньше, и многие туристические направления были закрыты или ограничены. А для стабильности валютного курса и сохранения резервов это важно.

Еще год назад (!) зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, выступая в Госдуме, объяснял, почему российский рубль не потерял в цене в условиях падения цен на нефть и сокращения валютной выручки. «Такая компонента спроса на валюту, которая была раньше весьма значимой во второй половине года, особенно летом, — это международные поездки, наверное, в этом году этой компоненты не будет», — сказал тогда Алексей Заботкин. Оставили людей сидеть по домам — вот и нет спроса на валюту. «Если уж при цене нефти в 10 долларов курс вел себя сравнительно стабильно, то, наверное, и дальше его колебания будут в рамках того, что мы наблюдали», — добавил зампред ЦБ.

Так что логика здесь проста: нет заграничных поездок — нет спроса людей на валютную выручку, есть возможность экспорта этой выручки теми, кто летает по всему миру, не оглядываясь на запреты. Ну и плюс еще: вводя «временные ограничения», начальство хочет подождать конца весны и посмотреть, какова будет ситуация с курсом, санкциями, ценами на нефть, не понадобится ли срочно искать деньги на какие-нибудь очередные «инфраструктурные проекты». Валюта — она и есть валюта, лучше ее сберечь. А то вдруг прикажут гражданам ее вообще сдать?

Дмитрий Прокофьев, «Новая газета»

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