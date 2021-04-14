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Ракетные эсминцы ВМС США заходят в Черное море

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  • 14.04.2021, 18:09
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Ракетные эсминцы ВМС США заходят в Черное море

Американские эсминцы могут на расстоянии до 1,5 тыс. км уничтожать цели ракетами.

Военно-морские силы США начали заводить два военных корабля в акваторию Черного моря, сообщает украинский специализированный портал Defense Express.

Сообщается, что эсминец Roosevelt 14 апреля должен войти в Черное море. Вслед за ним 15 апреля пройти Босфор должен еще один ракетный эсминец – Donald Cook (он только два месяца назад покинул акваторию Черного моря, где проводил патрулирование и учения с союзниками и партнерами по НАТО).

Эсминцы США будут находиться у берегов Украины до 4 и 5 мая.

"ВМС США разворачивают группу из двух ракетных эсминцев, которые довольно сильно меняют баланс сил в регионе, благодаря возможности создать так называемую A2AD зону – запрета доступа/закрытия территории. То есть образуют пространство, в котором противник не может передвигаться без существенных потерь", – отмечает Defense Express.

На каждом военном судне установлено до 96 пусковых установок, что позволяет на расстоянии до 1,5 тыс. километров уничтожать цели ракетами Tomahawk и сбивать самолеты противника на расстоянии до 240 километров зенитными ракетами RIM-174. Также корабли могут наводить на цели бомбардировщики B-1B и "управлять" истребительной авиацией.

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