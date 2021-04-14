Минздрав одобрил вакцину «Спутник» белорусского производства 17 14.04.2021, 18:17

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Розлив вакцины проводился на РУП «Белмедпрепараты».

Вакцина Спутник V (Гам Ковид Вак), розлив которой проводился на РУП «Белмедпрепараты», одобрена Минздравом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Решение принято по результатам всесторонней экспертной оценки материалов регистрационного досье, проведенной специалистами УП ЦЭИЗ, РНПЦ микробиологии и эпидемиологии, — говорится в сообщении.

Контроль качества осуществлялся российским центром имени Гамалеи совместно с РУП «Белмедпрепараты».

Планируется, что объем вакцины, выпускаемой на белорусском предприятии, составит до 500 тысяч доз ежемесячно.

Напомним, на площадках предприятия «Белмедпрепараты» по переданной российской компанией АО «Генериум», проводится розлив вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи — Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»).

Ранее вакцина Спутник V, произведенная на этой российской площадке, уже была зарегистрирована в Беларуси и уже в течение нескольких месяцев используется для вакцинации медицинских работников.

Фото: пресс-служба Минздрава

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