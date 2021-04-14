Польский евродепутат предлагает новый формат вместо «Минска» 3 14.04.2021, 19:08

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фото: Polskie Radio 24

Витольд Ващиковский выразил мнение о необходимости нового формата по Донбассу.

Польский евродепутат и дипломат Витольд Ващиковский выразил мнение о необходимости нового формата по Донбассу вместо "Минска" и "нормандской четверки".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал во время заседания подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны 14 апреля.

Ващиковский отметил, что на практике и Минский, и Нормандский формат фактически не дали результата: хотя масштабной войны удалось избежать, потому что Россия частично достигла своей цели - дестабилизировать ситуацию в Украине, но устойчивого мира нет, а также нет решения по Крыму.

"По моему мнению, нужен новый формат, с европейскими институтами, такими как Европейская служба внешних дел с участием США и, возможно, соседей - таких как Польша, Румыния или Турция, которых может прежде всего задеть эскалация", - отметил Ващиковский.

Напомним, в 2015-2018 годах Витольд Ващиковский был министром иностранных дел Польши.

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