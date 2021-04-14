закрыть
14 апреля 2021, среда, 20:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польский евродепутат предлагает новый формат вместо «Минска»

3
  • 14.04.2021, 19:08
  • 1,958
Польский евродепутат предлагает новый формат вместо «Минска»
фото: Polskie Radio 24

Витольд Ващиковский выразил мнение о необходимости нового формата по Донбассу.

Польский евродепутат и дипломат Витольд Ващиковский выразил мнение о необходимости нового формата по Донбассу вместо "Минска" и "нормандской четверки".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал во время заседания подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны 14 апреля.

Ващиковский отметил, что на практике и Минский, и Нормандский формат фактически не дали результата: хотя масштабной войны удалось избежать, потому что Россия частично достигла своей цели - дестабилизировать ситуацию в Украине, но устойчивого мира нет, а также нет решения по Крыму.

"По моему мнению, нужен новый формат, с европейскими институтами, такими как Европейская служба внешних дел с участием США и, возможно, соседей - таких как Польша, Румыния или Турция, которых может прежде всего задеть эскалация", - отметил Ващиковский.

Напомним, в 2015-2018 годах Витольд Ващиковский был министром иностранных дел Польши.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина