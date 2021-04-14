Genesis анонсировал премьеру конкурента Tesla Model S 2 14.04.2021, 19:20

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иллюстрационное Фото

Премиальный бренд Hyundai опубликовала тизер новой модели.

Марка Genesis (премиальный бренд Hyundai) опубликовала тизер новой модели, премьера которой состоится 19 апреля в рамках Шанхайского автосалона. Предполагается, что корейцы анонсируют электрическую версию седана GV80, передает autonews.ru.

Как ожидается, новый электрокар, который составит конкуренцию Tesla Model S и будущему Mercedes-Benz EQS, получит обозначение eGV80. От стандартного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания он будет отличаться измененной передней частью кузова с «закрытой» радиаторной решеткой, другими специальными аэродинамическими колесами, а также отсутствием выхлопных патрубков.

Кроме того, ранее появились шпионские фотографии модели, судя по которым, Genesis eGV80 оборудуют солнечными панелями на крыше ради генерирования дополнительной энергии для подпитки батарей.

По предварительным данным, седан оснастят двумя электромоторами, передающими тягу на обе оси. Genesis eG80 сможет проехать без подзарядки аккумуляторов более 500 километров. Плюс ко всему новинка получит систему автономного управления, которая будет соответствовать автопилоту второго уровня.

На данный момент Genesis также ведет разработку электрического кроссовера, который пока известен под внутренним обозначением JW. Как ожидается, оба электрокара отправят в серийное производство в ближайшие два года.

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