В Минске троллейбус сбил двоих детей
- 14.04.2021, 19:52
- 1,714
Авария произошла на улице Казинца.
В Минске троллейбус сбил двоих детей. Авария произошла на улице Казинца, сообщает БелТА.
14 апреля около 16.35, двигаясь по ул. Казинца в направлении ул. Кижеватова, троллейбус у остановки совершил наезд на несовершеннолетних детей — мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения.
В момент ДТП дети находились на регулируемом пешеходном переходе. Они получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.