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В Минске троллейбус сбил двоих детей

  • 14.04.2021, 19:52
  • 1,714
В Минске троллейбус сбил двоих детей
иллюстрационное Фото:

Авария произошла на улице Казинца.

В Минске троллейбус сбил двоих детей. Авария произошла на улице Казинца, сообщает БелТА.

14 апреля около 16.35, двигаясь по ул. Казинца в направлении ул. Кижеватова, троллейбус у остановки совершил наезд на несовершеннолетних детей — мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения.

В момент ДТП дети находились на регулируемом пешеходном переходе. Они получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

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