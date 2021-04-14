В Минске троллейбус сбил двоих детей 14.04.2021, 19:52

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иллюстрационное Фото:

Авария произошла на улице Казинца.

В Минске троллейбус сбил двоих детей. Авария произошла на улице Казинца, сообщает БелТА.

14 апреля около 16.35, двигаясь по ул. Казинца в направлении ул. Кижеватова, троллейбус у остановки совершил наезд на несовершеннолетних детей — мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения.

В момент ДТП дети находились на регулируемом пешеходном переходе. Они получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

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