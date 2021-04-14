Ученые: Компьютеры начали вызывать у людей больше доверия, чем другие люди 14.04.2021, 20:06

Принимая повседневные решения, люди больше доверяют алгоритмам, чем окружающим.

Ученые из Университета Джорджии заявили о том, что люди больше готовы доверять компьютерам, чем другим людям. Особенно это справедливо тогда, когда дело касается сложных и объемных задач, сообщает Naked science.

В ходе исследования ученые попросили 1500 человек подсчитать количество людей на фотографии, а также предложили сравнить фразы, сказанные людьми и сгенерированные алгоритмом. По мере того, как количество людей на фотографиях увеличивалось и считать становилось все сложнее, люди начали больше доверять предположению, высказанному алгоритмом, а не считать самостоятельно. Они также более скептично отнеслись к подсчетам других респондентов.

Участники эксперимента чаще игнорировали ошибки ИИ, но подмечали неточности других добровольцев. И это поведение сохранялось, независимо от того, насколько точными были люди, которые участвовали в эксперименте.

Задачи для эксперимента исследователи выбрали не случайно. Подсчет людей усложняется с увеличением их количества, а компьютер способен справиться с ней без какой-либо «предвзятости». Ученые также считают, что алгоритмы по распознаванию лиц изучены достаточно хорошо, чтобы исключить серьезные ошибки.

Эта работа была частью более масштабной программы по изучению сотрудничества человека и машины. «Конечная цель в том, чтобы сравнить группы людей и машин, принимающих решения, и оценить поведение человека, а в итоге найти способ, как больше доверять друг другу», — заявил один из ученых Аарон Шектер.

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