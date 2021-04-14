Председателем Конференции католических епископов в Беларуси избран Олег Буткевич 14.04.2021, 20:12

фото: catholic.by

В заседании приняли участие все белорусские иерархи и Апостольский нунций Анте Йозич.

14 апреля в Минске состоялось пленарное заседание Конференции католических епископов в Беларуси (ККББ), приуроченное к 30-летию восстановления структур Католической церкви в нашей стране, пишет Сatholic.by.

В заседании приняли участие все белорусские иерархи и Апостольский нунций архиепископ Анте Йозич. Присутствовал также архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который после выхода на пенсию продолжает выполнять ряд функций в структуре ККББ.

Участники помолились за здоровье Апостольского визитатора для белорусских греко-католиков архимандрита Сергея Гаека, который недавно был госпитализирован с пневмонией в одну из минских больниц, а также за всех больных коронавирусом и медицинских работников.

Главным пунктом повестки заседания стало избрание нового председателя, должность которого освободилась после выхода на пенсию архиепископа Тадеуша Кондрусевича.

В результате голосования новым председателем Конференции католических епископов был избран епископ Витебский Олег Буткевич. Его заместителем — епископ Гродненский Александр Кашкевич. Генеральным секретарем ККББ — вспомогательный епископ Гродненской диоцезии Иосиф Станевский.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который остается председателем Комиссии Божьего культа и Дисциплины таинств и Совета по делам экуменизма, был избран также председателем Комиссии по делам общего пастырства при ККББ.

Участники заседания обсудили проведение Будславского фэста в этом году. Было решено, что традиционные торжества в Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской пройдут 2 и 3 июля в прошлогоднем формате, с соблюдением санитарных предписаний и без проведения организованных паломничеств. Желающие могут совершать паломничества в индивидуальном порядке.

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