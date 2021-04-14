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«Эра Большой Нефти» кончается

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  • Дмитрий Милин
  • 14.04.2021, 20:17
«Эра Большой Нефти» кончается

Падение цен на нефть приведет к экономическим и политическим изменением в России.

Есть ощущение, что эпоха дорогой нефти, начавшаяся 1950-х годах для России закончилась раньше, чем в 2025-2050 о которых говорили теоретики. Эта эпоха закончилась уже сейчас.

Это не катастрофа, с той ценой на нефть, которая сейчас, вполне можно жить. При Касьянове у РФ был даже профицитный бюджет при тех же $30 за баррель.

Однако финансовые ресурсы авторитарной диктатуры Путина, базировавшиеся на сверхдоходах от дорогой нефти, исчерпаны. Создавать иллюзию патерналистского государства, "заливая деньгами" проблемы - теперь нечем.

Нефтяные "ленд-лорды" - владельцы и государственные менеджеры нефтяных компаний - вместо "кормильцев бюджета" и "самых главных людей" страны теперь превращаются в обычных предпринимателей и обычных руководителей, вынужденных работать в тех же условиях низкой прибыли (а то и убытков), что и остальная экономика. Даже возможности простить "помощи" в виде льгот от государства у них катастрофически снизились.

Как говорит мудрейший Уоррен Баффет: "только когда начинается отлив, можно понять, кто же плавает без трусов". Вот и мы увидим, кто из руководителей нефтяных компаний является "гениальным менеджером", а кому сверхдорогая нефть просто компенсировала убытки от их "гениального" менеджмента.

Падение цен на нефть рано или поздно приведет к экономическим и политическим изменением в России. Авторитаризм, основанный на раздаче ресурсов, полученных от дорогой нефти, закончится, уступив место демократии.

Число сторонников "справедливого распределения природной ренты" сильно поредеет в связи с исчерпанием этой самой "ренты".

Ценность для экономики малого и среднего бизнеса, как кормильца бюджета, и людей резко вырастет, а вот влияние олигархов и крупного бизнеса на политику и распределение бюджетных денег как раз снизится. Одновременно появится много вопросов к крупному сырьевому бизнесу и бизнесу "первых переделов" по поводу размеров налогов и вреда окружающей среде.

Доля малого и среднего бизнеса, сильно потрепанного режимом "самоизоляции", устроенного государством во время эпидемии, начнет расти.

Общество наконец прекратит ожидать подачек от бюджета и задумается о том, как бы занять себя созидательным трудом. Первое время будет трудно, но потом все наладится.

Начнется настоящее, а не фейковое государственное импортозамещение. Начнут импортироваться производственные технологии, не для отчета перед чиновниками, а для получения прибыли и производства товаров.

Люди желающие и способные заниматься созидательным трудом из "лохов" и "ботанов" начнут превращаться в главных людей общества с ростом уровня оплаты труда по сравнению с паразитическим классом чиновников, депутатов и "силовиков".

Промышленным инвестициям и компаниям способным и производить промышленную продукцию местные и региональные власти будут создавать "режим наибольшего благоприятствования" вместо грабежа времен "развитого путинизма". А за попытку выкатить штраф и попытаться получить взятку с промышленного предприятия у "силовиков" будут уменьшаться размер "зведочек" на погонах, а чиновники начнут занимать места на бирже труда.

Общество поймет, что его кормит не сырьевой бизнес, предпринимательских талант и созидательный труд. И все у нас наладится.

1860-1960 считаются "Золотым веком русской инженерии"

1950-2050 считаются "Эрой Большой нефти"

Хороший пример как ресурсное проклятье может погубить технологически передовую страну.

Пришло время вернуться к истокам. "Золотой век русской инженерии" начался с колоссальных вложений царей в народное и высшее образование. С этого надо будет начать и нам.

Дмитрий Милин, Facebook

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