Таран: Военное присутствие РФ в Беларуси изменит «правила игры» для всей Восточной Европы 16 14.04.2021, 21:00

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иллюстрационное Фото: reuters

Министр обороны Украины предупредил об опасности постоянного военного присутствия РФ в Беларуси.

Министр обороны Украины Андрей Таран предупредил об опасности постоянного военного присутствия России на территории Беларуси. По его мнению, это изменит "правила игры" для всей Восточной Европы, передает РБК.

Об этом шла речь на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны.

Как заявил Таран на заседании подкомитета, Евросоюзу нужно учитывать развитие ситуации в Беларуси.

"Мы также должны учитывать развитие (ситуации - ред.) в Беларуси, что потенциально может привести к постоянному военному присутствию РФ в этой стране. Если это случится, это будет изменением "правил игры" не только для Украины, но и для всей Восточной Европы, особенно в сочетании с российской военной группировкой в Калининградской области", - подчеркнул министр.

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