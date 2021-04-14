Умер автор белорусского букваря Анатолий Клышко 2 14.04.2021, 21:37

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Фото с сайта nlb.by

16 апреля ему бы исполнилось 86 лет.

Умер белорусский прозаик, автор букваря, прописей и книг для детей Анатолий Клышко. Об этом сообщил литератор Михась Скобла.

— Пакінуў гэты свет Анатоль Клышка, па чыім Буквары вучыліся мільёны беларусаў. Той Буквар (найвыдатнейшы!) стаў ці не самай тыражнай беларускай кнігай. У пару майго школьніцтва яго разавы наклад даходзіў да 150.000 асобнікаў. 37 гадоў прайшло-прамільгнула, а я і сёння помню і ўсе малюнкі буквароўскія, і ўсе тэксты, — написал Скобла на своей странице в Facebook.

Анатолий Клышко родился 16 апреля 1935 года в деревне Данейки (ныне — Барановичский район Брестской области). Учился в Новогрудском педагогическом училище. В 1958 году окончил филологический факультет БГУ. Работал корректором в новогрудской городской газете «Звязда», ответственным секретарем редакции газеты «Физкультурник Белоруссии», в редакции журнала «Полымя», в редакции издательства «Юнацтва».

В 1950 году в новогрудской газете были напечатаны его первые стихи. 1960 году становится членом Союза писателей СССР.

В 1968 году Анатолия Клышко создает свой букварь. Учебник победил на книжных выставках СССР и получил золотую медаль Международной Лейпцигской выставки в 1977 году. В 1999 году его букварь стал «Учебником года». Но Клышко также автор букварей на польском и русском языке. Его польский букварь в 2004 году на выставке во Франкфурте-на-Майне определен лучшим учебником года.

Методика Клышко считается уникальной, при создании учебника автор изучил более 500 букварей разных стран на разных языках.

Клышко переводил с польского, немецкого, латинского, украинского и других языков. Он перевел на белорусский «Новый завет».

Был награжден медалью Франциска Скорины, литературной премией имени Василия Витки. Имел звание «Заслужанный работник культуры БССР».

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