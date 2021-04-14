закрыть
14 апреля 2021, среда, 22:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Умер автор белорусского букваря Анатолий Клышко

2
  • 14.04.2021, 21:37
  • 1,686
Умер автор белорусского букваря Анатолий Клышко
Фото с сайта nlb.by

16 апреля ему бы исполнилось 86 лет.

Умер белорусский прозаик, автор букваря, прописей и книг для детей Анатолий Клышко. Об этом сообщил литератор Михась Скобла.

— Пакінуў гэты свет Анатоль Клышка, па чыім Буквары вучыліся мільёны беларусаў. Той Буквар (найвыдатнейшы!) стаў ці не самай тыражнай беларускай кнігай. У пару майго школьніцтва яго разавы наклад даходзіў да 150.000 асобнікаў. 37 гадоў прайшло-прамільгнула, а я і сёння помню і ўсе малюнкі буквароўскія, і ўсе тэксты, — написал Скобла на своей странице в Facebook.

Анатолий Клышко родился 16 апреля 1935 года в деревне Данейки (ныне — Барановичский район Брестской области). Учился в Новогрудском педагогическом училище. В 1958 году окончил филологический факультет БГУ. Работал корректором в новогрудской городской газете «Звязда», ответственным секретарем редакции газеты «Физкультурник Белоруссии», в редакции журнала «Полымя», в редакции издательства «Юнацтва».

В 1950 году в новогрудской газете были напечатаны его первые стихи. 1960 году становится членом Союза писателей СССР.

В 1968 году Анатолия Клышко создает свой букварь. Учебник победил на книжных выставках СССР и получил золотую медаль Международной Лейпцигской выставки в 1977 году. В 1999 году его букварь стал «Учебником года». Но Клышко также автор букварей на польском и русском языке. Его польский букварь в 2004 году на выставке во Франкфурте-на-Майне определен лучшим учебником года.

Методика Клышко считается уникальной, при создании учебника автор изучил более 500 букварей разных стран на разных языках.

Клышко переводил с польского, немецкого, латинского, украинского и других языков. Он перевел на белорусский «Новый завет».

Был награжден медалью Франциска Скорины, литературной премией имени Василия Витки. Имел звание «Заслужанный работник культуры БССР».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина