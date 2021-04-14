Вершбоу рассказал, кто победит в войне между НАТО и Россией 1 14.04.2021, 22:17

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фото: epa

По его словам, НАТО должен учиться на опыте Украины, которая каждый день противостоит гибридной войне РФ.

Если представить военное столкновение России и НАТО, в конечном итоге в нем выиграет НАТО, считает американский дипломат, экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман.

Вершбоу подчеркнул, что вооруженные силы НАТО в целом превосходят российские, хотя у них есть недостатки с точки зрения географии – страны – участницы Альянса на восточном фланге сильно зависят от способности НАТО мобилизовать и доставить подкрепление. Однако НАТО работает над улучшением возможности быстро перемещать войска на восток, "чтобы у России не возникло соблазна даже попытаться нанести удар по НАТО с применением традиционных вооружений".

Кроме того, отметил дипломат, на стороне НАТО – сила альянса демократических наций, усиленная такими демократическими партнерами, как Украина, Швеция и Финляндия. Это может помочь против прямой агрессии со стороны России.

"Более серьезная угроза со стороны России — это косвенная агрессия, кибервойна, информационная война, подрывная деятельность, использование гибридных методов для дестабилизации стран НАТО и попытки без единого выстрела добиться политической выгоды. Вот где НАТО должен делать больше, должен учиться на опыте Украины, потому что Украина каждый день противостоит гибридной войне России на Донбассе и на более широкой международной арене. Мы должны стать намного сильнее и гибче против косвенной угрозы со стороны России, чем сейчас", – подчеркнул Вершбоу.

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