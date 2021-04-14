Журналисты Инесса Тодрик-Писальник и Анджей Писальник на свободе 14.04.2021, 22:30

коллаж: charter97.org

В каком они правовом статусе — пока неизвестно.

Сегодня у гродненских журналистов Инессы Тодрик-Писальник и Анджея Писальника прошел осмотр квартиры. После этого их перевезли из Гродно в Минск, сообщает baj.by.

Поздно вечером стало известно, что журналистов отпустили.

В каком они правовом статусе — пока неизвестно.

Вчера, 13 апреля, Анджей Писальник был в прокуратуре.

В эфире польских радиостанций «Radio 24» и «Radio 4» в начале апреля 2021 года журналист и активист Союза поляков Анджей Писальник заявил, что в белорусских СМИ начата широкомасштабная пропаганда против Польши. По мнению активиста, сбор правоохранительными органами сведений об учениках, проходящих обучение в общественных школах, — это форма устрашения учителей и учеников, а также намерение властей к дискредитации и дальнейшему отказу населения Беларуси от обучения польскому языку, истории и польскости в целом, пишет Hrodna.life.

Инесса Тодрик-Писальник и Анджей Писальник сотрудничают с польскими медиа. Анджей Писальник также является руководителем Федерации польских медиа на Востоке.

В семье воспитывается несовершеннолетний сын.

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