закрыть
15 апреля 2021, четверг, 11:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Популярный доктор рассказал, каким препаратом привился от коронавируса

10
  • 15.04.2021, 7:48
  • 7,158
Популярный доктор рассказал, каким препаратом привился от коронавируса

После прививки у него не появилось побочных эффектов.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский сделал прививку от коронавируса. Об этом он рассказал в новом видео на своем YouTube-канале.

Он также уточнил, какую вакцину использовал. По словам медика, привился тем, что было ему доступно.

– Надо прививаться тем, что у вас под рукой, а не ждать чего-то, поскольку ждать, судя по всему, некогда. Я привился той вакциной, к какой у меня был доступ. Это вакцина CoviShield AstraZeneca, – заявил он.

Препарат CoviShield – это вакцина, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

По словам доктора, после прививки у него не появилось побочных эффектов.

– Все, по большому счету, нормально. Чувствую себя хорошо, кроме легкой боли в месте инъекции. Вообще все нормально, – сказал Комаровский.

Также он отметил, что люди сами принимают решение о том, нужно ли делать прививку от коронавируса, изучая различную информацию на этот счет. При этом сам доктор призывает к вакцинации.

Он также высмеял идею о том, что в вакцине якобы есть чип, а все население планеты хотят таким способом чипировать. Комаровский назвал антивакцинальное движение угрозой национальной безопасности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина