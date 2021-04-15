Популярный доктор рассказал, каким препаратом привился от коронавируса 10 15.04.2021, 7:48

7,158

После прививки у него не появилось побочных эффектов.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский сделал прививку от коронавируса. Об этом он рассказал в новом видео на своем YouTube-канале.

Он также уточнил, какую вакцину использовал. По словам медика, привился тем, что было ему доступно.

– Надо прививаться тем, что у вас под рукой, а не ждать чего-то, поскольку ждать, судя по всему, некогда. Я привился той вакциной, к какой у меня был доступ. Это вакцина CoviShield AstraZeneca, – заявил он.

Препарат CoviShield – это вакцина, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

По словам доктора, после прививки у него не появилось побочных эффектов.

– Все, по большому счету, нормально. Чувствую себя хорошо, кроме легкой боли в месте инъекции. Вообще все нормально, – сказал Комаровский.

Также он отметил, что люди сами принимают решение о том, нужно ли делать прививку от коронавируса, изучая различную информацию на этот счет. При этом сам доктор призывает к вакцинации.

Он также высмеял идею о том, что в вакцине якобы есть чип, а все население планеты хотят таким способом чипировать. Комаровский назвал антивакцинальное движение угрозой национальной безопасности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».