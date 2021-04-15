До встречи в Гааге 6 15.04.2021, 7:55

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О чем говорили Байден и Путин.

Во вторник, 13 апреля, состоялся телефонный разговор президентов США и России. Он был не самым приятным для Владимира Путина, и по большей части продиктован военной эскалацией на украинско-российской границе и оккупированных Россией украинских территориях.

«Тон телефонного разговора Путина и Байдена 13 апреля был деловым, беседа была достаточно продолжительной», – заявил пресс-секретарь президента России.

Кремль пытается «держать лицо», и преподносит неожиданный звонок президента США, как персональную победу Владимира Путина над Джо Байденом. Напомним, тот в марте 2021 года отказался от публичного разговора с президентом России. Владимир Путин инициировал его после того, как президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста телеканала ABC на вопрос, считает ли он Путина убийцей, пишет автор Тамара Петренко на сайте «Міжнародний кур’єр».

Роспропаганда прокомментировала телефонный разговор в духе бульварной прессы. К примеру, вот что пишет «журналистка» Анна Шафран для RT на русском: «Президент США Джо Байден в очередной раз расписался в полной собственной беспомощности. И, конечно, это свидетельствует не столько о его личных проблемах — все все понимают, возраст есть возраст. <…> Сначала Байден походя оскорбляет нашего президента в интервью американскому телеканалу, делая заявление, по сути, исключающее возможность для диалога. Наш президент реагирует крайне великодушно, сдержанно и главное — тонко, предлагая встретиться и все обсудить или поговорить по видеосвязи в прямом эфире. В ответ — пренебрежительное: „В графике Байдена подобный разговор не значится“. И вот не проходит и месяца, как сам же Байден, поняв, что без разговора с Россией в современном мире никуда, приглашает российского президента встретиться. Кто окажется сильнее и харизматичнее на этой встрече, сомневаться не приходится ни на минуту. Поэтому, полагаю, это крайне серьезная головная боль для администрации Байдена: с одной стороны, без диалога с российским президентом не обойтись, с другой — как бы сделать так, чтобы создать хотя бы видимость диалога на равных, учитывая все особенности нынешнего главы США, включая забывчивость, рассеянность и прочие подобные непредвиденные обстоятельства…».

Видимо, роспропаганду не смущает тот факт, что президент США Джо Байден задает свою повестку, генерирует свои инициативы: вот он назвал Владимира Путина убийцей, вот он позвонил, вот он пригласил — сначала на саммит по климату, в котором примут участие главы 40-ка государств, потом вызвал на ковер, еще и в третьей стране.

Собственно, «шафранам» на государственном иждивении все равно, какую цену заплатят российские налогоплательщики за телефонный разговор президентов. Переброска солдат и техники к украинско-российской границе, а также на оккупированные Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей дорогого стоит.

Ежедневно в российском информационном пространстве появляются новости о росте цен на продукты и прочих тяготах жизни простого народа. Российские власти утопили Москву в деньгах, чтобы столица не протестовала, а регионы – в нищете и репрессиях.

К слову, о нищете. На днях художественный руководитель драматического театра имени Бестужева в Улан-Удэ Сергей Левицкий заявил, что Бурятию «грабят много лет», а ее недра уже принадлежат столице, а регион «нищает во имя чистых асфальтов Москвы».

«Оказываясь в Москве, меня всегда одолевает ряд переживаний. И ностальгия, и восхищение, и эстетическое удовольствие, и злоба, злоба, лютая злоба. Вылизанный центр Москвы, удобства для инвалидов, спортплощадки, места отдыха, комфортная, в целом, среда. Богатство, богатство кругом, — написал Сергей Левицкий в своем аккаунте в Facebook. — И вместе с тем у меня перед глазами родной город, город Улан-Удэ, входящий в состав России, где нищета, убогость, раздолбайство, злые глаза, люди, сводящие концы с концами… А меж тем край наш богат водой (Байкал), золотом, нефритом и прочими недрами земли. И недра эти все принадлежат ни коренному народу, бурятам, ни русским, которые там проживают волею истории, а москвичам. Бурятию грабят много-много лет, подсовывая взамен подачки в виде дотаций из центра, а она, Бурятия, деградирует, вырождается, спивается, лишается ресурсов, человеческих ресурсов, мозгов, то есть, нищает во имя чистых асфальтов Москвы, по которым ездят дорогущие авто, с мордами внутри, лоснящимися от сытости и переизбытка».

Телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина был один, но были опубликованы два совершенно разных пресс-релиза.

В российском пресс-релизе не упоминается Украина, сказано лишь, что «при обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском „Комплексе мер“ подходы к политическому урегулированию».

А вот американский пресс-релиз выглядит несколько иначе. В частности, в нем сказано: «Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил нашу озабоченность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность».

Как говорится, почувствуйте разницу.

Россия неоднократно подчеркнула, что именно США инициировали звонок. Но это говорит не о том, что «без разговора с Россией в современном мире никуда». Инициатива свидетельствует, что США держат на контроле ситуацию, которая складывается на украинско-российской границе и оккупированных территориях.

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