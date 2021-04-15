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Режим «подгорает»

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  • 15.04.2021, 8:17
  • 9,462
Режим «подгорает»
фото: Reuters

Поэтому – ни шага назад.

У деда реально «подгорает». Захватить в заложники гражданина США и устроить очередные десятки обысков по всей стране - это еще один жест отчаяния и попытка повысить ставки до практически невозможного уровня, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

И подтверждение того, что ничего в загашнике не осталось. Только террор, только заложники, только угрозы уничтожить все живое в стране в обмен на продление режима синих пальцев, которые уже почернели.

Впереди маячат санкции, «потенциально неизбежные». И надо что-то делать. Срочно. Ведь санкции же не за дичь, которую творили, а за то, что об этой дичи стало известно. Цыган бил сына, не за то, что крал, а за то, что попался. Такая вот извращенная логика.

Что может предложить режим, чтобы смягчить ситуацию? Действуя в своей логике - очень немного.

Стать чуть меньше бандитами, чем есть на самом деле. Ослабить на время хватку, чтобы черные пальцы немного посинели, а то скоро отвалятся же.

На самом деле это дешевый гопнический развод. Из разряда стандартного поведения домашнего насильника или абьюзера, который хочет «перевернуть страницу». Который говорит еще пока не бывшей: закрась синяки тональником, не жалуйся соседям, а я тебя и детей недельку, может, бить не буду.

Если это все сигналы, которые способны исторгнуть во внешний мир режим и его «гавкающий» МИД, то нельзя на это вестись.

Только безоговорочное освобождение с полной реабилитацией всех необоснованно задержанных. Только привлечение к ответственности всех виновных в преступлениях против белорусского народа.

Несколько предыдущих раундов переговоров с режимом проходили именно в стиле торговли на Комаровке и привели всех обратно в 1941-1944 годы. С террористами и фашистами переговоров не ведут. А свою суть режим показывает каждый день, руководствуясь принципом: один день – одно новое пробитое дно. Если повезет – то и два. Вот уже и ручные «политологи» по мотивам кражи Федуты грозят тем, кто находится в России. Все, как в Третьем Рейхе. Это дерьмо имеет свойство растекаться по близлежащим территориям.

Поэтому – ни шага назад.

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