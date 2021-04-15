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СМИ: США готовят новые санкции против суверенного долга России

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  • 15.04.2021, 8:25
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СМИ: США готовят новые санкции против суверенного долга России

Названа дата, после которой финансовые учреждения не смогут покупать гособлигации РФ.

США введут новые санкции, которые будут направлены против суверенного долга России. Об этом пишут The New York Times и Reuters.

Новые ограничения предполагают, что финансовые учреждения США не смогут покупать гособлигации у Центрального банка, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния после 14 июня.

С помощью продажи облигаций российские власти покрывают дефицит бюджета. Сейчас почти четверть рублевого долга принадлежит иностранцам, в том числе американским банкам. Ранее Минфин сообщал, что по итогам первого квартала намеревался разместить ОФЗ на 1 трлн рублей.

Bloomberg сообщило, что США также введут санкции против 10 россиян, в том числе чиновников из правительства и разведки. Также под ограничительные меры могут попасть СМИ, которые подконтрольны российским спецслужбам и распространяли дезинформацию во время предвыборной кампании 2020 года. О каких СМИ идет речь, не сообщается.

Причины для введения новых санкций — предполагаемое вмешательство в американские выборы, кибератаки и отравление Алексея Навального.

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