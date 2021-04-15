СМИ: США готовят новые санкции против суверенного долга России 4 15.04.2021, 8:25

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Названа дата, после которой финансовые учреждения не смогут покупать гособлигации РФ.

США введут новые санкции, которые будут направлены против суверенного долга России. Об этом пишут The New York Times и Reuters.

Новые ограничения предполагают, что финансовые учреждения США не смогут покупать гособлигации у Центрального банка, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния после 14 июня.

С помощью продажи облигаций российские власти покрывают дефицит бюджета. Сейчас почти четверть рублевого долга принадлежит иностранцам, в том числе американским банкам. Ранее Минфин сообщал, что по итогам первого квартала намеревался разместить ОФЗ на 1 трлн рублей.

Bloomberg сообщило, что США также введут санкции против 10 россиян, в том числе чиновников из правительства и разведки. Также под ограничительные меры могут попасть СМИ, которые подконтрольны российским спецслужбам и распространяли дезинформацию во время предвыборной кампании 2020 года. О каких СМИ идет речь, не сообщается.

Причины для введения новых санкций — предполагаемое вмешательство в американские выборы, кибератаки и отравление Алексея Навального.

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