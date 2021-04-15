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Почти 61% «флагманов» Беларуси имеет уязвимые финансы

  • 15.04.2021, 8:34
Почти 61% «флагманов» Беларуси имеет уязвимые финансы

Предприятия перегружены кредитами и займами.

Власти подвели промежуточные финансовые итоги 2021 года. Среди главных предприятий страны оказалось очень много убыточных и низкорентабельных, пишут banki24.by.

Финансовая информация о деятельности крупных и средних предприятий выходит с запозданием по сравнению с производственными показателями. Сегодня самыми свежими данными являются сведения за январь—февраль.

По итогам так называемой комплексной модернизации флагманы белорусской экономики сильно нагружены кредитами и займами.

В отдельных случаях на погашение долгов у предприятий уходит почти вся выручка. Чтобы измерить эффективность работы самой компании вне связи с ее долговой нагрузкой служит рентабельность продаж.

Это соотношение прибыли от реализации продукции и выручки за период времени. Как правило, чем выше рентабельность, тем лучше работает предприятие.

В статсборниках, которые готовят чиновники, бизнесы и отрасли с отрицательной рентабельностью (убыточные) или с рентабельностью 0–5% обычно относят к категории низкоэффективных.

Эта группа предприятий наиболее уязвима в кризисный период. Причина проста: даже если снять с них всю долговую нагрузку, такие бизнесы работают с малой или вообще негативной отдачей.

За 2 месяца 2021-го власти насчитали среди флагманов Беларуси 30,1% убыточных компаний и 30,6% с рентабельностью в пределах 0–5%. Таким образом, без малого 61% предприятий был уязвимым в кризисное время. В Минске доля убыточных флагманов составила 31,2%, низкорентабельных — 21,9%.

Всего по столице насчитали 53,1% уязвимых предприятий, что стало минимальным показателем в стране. В любой из областей доля уязвимых бизнесов больше.

Самое жесткое положение сложилось в Могилевской области, где удельный вес убыточных флагманов достиг 31,1%, низкорентабельных — 39,9%. В целом уязвимые компании в регионе составили до 71%. Могилевщина одновременно выступает территорией с самыми низкими зарплатами и самой большой часовой нагрузкой на работающих.

Видимо, предприятиям не из чего платить высокие заработки. Чаще всего убыточные флагманы встречались в Витебской области (33%).

Также в северном регионе нашлось 32,8% предприятий с рентабельностью 0–5%. В остальных областях частоты уязвимых категорий флагманов были следующими: Брестская — 28,9% и 28,9%, Гомельская — 25,6% и 39,8%, Гродненская — 26,9% и 28,9%, Минская — 32,7% и 29,2%.

По промышленности доля убыточных флагманов в 2021-м составила 27,2%, низкорентабельных — 26,8%, по сельскому хозяйству — 27,2% и 35,1%, по строительству — 37% и 31,2%, по транспорту — 35,7% и 35,5%, по гостиницам и ресторанам — 50% и 39,5%.

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