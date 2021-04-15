Ключ к победе над COVID-19 3 Карина Гулд, project-syndicate.org

15.04.2021, 8:47

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Есть множество оснований для положительного сценария.

Прошел ровно год с тех пор, как пандемия коронавируса стала доминировать в заголовках СМИ и в нашей жизни. Для многих как в Канаде, так и во всем мире это был период беспрецедентного стресса и горя. Мы все ждали возможности, чтобы с облегчением вздохнуть, когда наши семьи, друзья и сообщества получат свои вакцины.

Вполне естественно, что мы сосредоточились на здоровье наших близких. Но нельзя забывать о том, что вирус не знает границ. Мало сосредоточиться исключительно на внутренних мерах реагирования. Например, когда приоритетом является вакцинация граждан из групп высокого риска, страна также должна удостовериться в том, что и остальной мир стоит на пути к вакцинации, и что у каждого человека есть доступ к безопасным и эффективным тестам и лечению. Чтобы одолеть этот вирус где-либо, необходимо победить его повсеместно.

В глобальном масштабе борьба с вирусом является непростой задачей, но у нас есть множество оснований, для того чтобы не терять надежду. В декабре, когда сотрудник службы поддержки в Торонто получил первую в Канаде вакцину от COVID-19, это стало для нас радостным событием. Но сегодня, когда глобальное внедрение вакцин посредством Программы глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) идет полным ходом, у нас появилось еще больше причин для празднования.

С 24 февраля десятки миллионов доз были доставлены в более чем 70 стран мира, что сделало эту глобальную кампанию по вакцинации самой крупнейшей и быстрой в истории. В Гане и Кот-д'Ивуаре одними из первых, кто был вакцинирован дозами COVAX, были медицинские работники и люди из групп высокого риска, аналогичные кампании в настоящее время также проводятся в Нигерии, на Ямайке и Албании. Мы наблюдаем глобальный ответ на эпидемию в действии, и мы должны признать это важной вехой в борьбе с COVID-19.

Канада присоединилась к COVAX в сентябре прошлого года, потому что она искренне верит в миссию по ускорению разработки и производства вакцин против COVID-19 и обеспечению справедливого распределения. Программа была создана для того, чтобы гарантировать доступ к широкому спектру вакцин и поставить малые и беднейшие страны в более равное положение с крупными и богатыми странами. Посредством оптовых закупок COVAX может распространять дозы по всему миру наиболее справедливым и экономичным способом.

COVAX была разработана как подлинно кооперативное партнерство. В ней участвуют 190 стран, что составляет более 90% населения мира, и она может обладать гораздо большей покупательной способностью, чем большинство стран смогли бы сделать самостоятельно. Более того, когда была создана программа COVAX, никто не знал, какие вакцины будут работать, а какие будут одобрены в первую очередь. Именно поэтому Канада обратилась к COVAX с целью закупки вакцин. Соглашение с COVAX дополнило другие контракты и увеличило шансы Канады на проведение успешной кампании по вакцинации внутри страны, при этом выполняя свою часть работы в глобальном масштабе.

В дополнение к собственной закупочной деятельности Канада инициировала инвестиции, которые также помогут сделать вакцины, терапевтические и диагностические средства недорогими и доступными по всему миру. Благодаря различным соглашениям по предварительным закупкам страна в конечном итоге могла получить избыточное количество доз вакцины. Когда именно это может произойти, будет определено в ближайшие недели и месяцы, когда Министерство здравоохранения Канады завершит обзор вакцин-кандидатов и когда мы подтвердим развертывание вакцин в Канаде.

Независимо от того, когда Канада достигнет излишка, она будет тесно сотрудничать с международными партнерами, включая другие страны, GAVI, COVAX и производителей вакцин, для того чтобы изучить все возможные варианты доставки доз тем, кто в них нуждается. Для того чтобы все население планеты получило вакцины, потребуется время. На 2021 год COVAX уже обеспечила банк вакцин более двумя миллиардами доз, но теперь необходимо проявить тот же дух глобального сотрудничества для обеспечения дальнейшего роста этого предложения, чтобы уязвимое население ни одной страны не осталось позади.

Источником вдохновения может послужить осознание того, что для этого не нужно начинать с нуля. Канада десятилетиями финансирует глобальные проекты в области здравоохранения в развивающихся странах, и она продолжит эту работу. Эти инвестиции помогают в борьбе с полиомиелитом, ВИЧ, туберкулезом, малярией и лихорадкой Эбола, и они сыграли решающую роль, помогая странам надлежащим образом реагировать на кризис COVID-19 при помощи проверенных и гибких мер в области общественного здравоохранения, таких как массовое тестирование и отслеживание контактов.

Если этот кризис чему-то нас научил, так это тому, что мы должны сохранять способность адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Менее чем через год после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила COVID-19 пандемией, мы разработали и одобрили безопасные и эффективные вакцины, которые сегодня обеспечивают охват людей, которые больше всего в них нуждаются.

Важность программы COVAX нельзя недооценивать. Она является одним из ярких достижений нынешней эпохи. Впервые в истории мир объединился для того, чтобы обеспечить справедливый и всеобщий доступ к вакцинам.

Глобальные и внутренние меры по борьбе с коронавирусом неразрывно связаны, именно поэтому COVAX является лучшим выбором для преодоления пандемии. Когда международное сотрудничество успешно, успеха добивается каждый из нас.

Карина Гулд, project-syndicate.org

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