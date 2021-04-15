СМИ: Заход американских эсминцев в Черное море отменен 9 15.04.2021, 9:16

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Корабли должны были находиться недалеко от берегов Украины до начала мая.

США отменили планировавшийся на 14-е и 15 апреля проход в Черное море через пролив в Турции американских эсминцев Roosevelt и Donald Cook. Об этом 14 апреля сообщили турецкие и российские СМИ, передает gordonua.com.

Издание Hurriyet написало об этом со ссылкой на американских дипломатов и отметило, что решение совпало с состоявшимся 13 апреля разговором президента США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. Два президента обсудили ряд вопросов, среди которых обострение ситуации на востоке Украины.

Турецкому телеканалу NTV источники рассказали, что об аннулировании прохода в Черное море эсминцев Roosevelt и Donald Cook посольство США в Анкаре проинформировало МИД Турции. О других датах для входа кораблей ВМС США в Черное море запрос пока не подавался, утверждает телеканал.

Об отмене прохода эсминцев написали и российские "РИА Новости" со ссылкой на источник в МИД Турции.

Американские корабли должны были находиться недалеко от берегов Украины в Черном море до 4-го и 5 мая.

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