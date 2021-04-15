закрыть
15 апреля 2021, четверг, 11:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Заход американских эсминцев в Черное море отменен

9
  • 15.04.2021, 9:16
  • 7,418
СМИ: Заход американских эсминцев в Черное море отменен

Корабли должны были находиться недалеко от берегов Украины до начала мая.

США отменили планировавшийся на 14-е и 15 апреля проход в Черное море через пролив в Турции американских эсминцев Roosevelt и Donald Cook. Об этом 14 апреля сообщили турецкие и российские СМИ, передает gordonua.com.

Издание Hurriyet написало об этом со ссылкой на американских дипломатов и отметило, что решение совпало с состоявшимся 13 апреля разговором президента США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. Два президента обсудили ряд вопросов, среди которых обострение ситуации на востоке Украины.

Турецкому телеканалу NTV источники рассказали, что об аннулировании прохода в Черное море эсминцев Roosevelt и Donald Cook посольство США в Анкаре проинформировало МИД Турции. О других датах для входа кораблей ВМС США в Черное море запрос пока не подавался, утверждает телеканал.

Об отмене прохода эсминцев написали и российские "РИА Новости" со ссылкой на источник в МИД Турции.

Американские корабли должны были находиться недалеко от берегов Украины в Черном море до 4-го и 5 мая.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина