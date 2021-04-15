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Председатель Еврокомиссии: 27 миллионов европейцев полностью вакцинированы

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  • 15.04.2021, 9:26
Председатель Еврокомиссии: 27 миллионов европейцев полностью вакцинированы

Они получили две дозы.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что жителям ЕС введено 100 миллионов доз вакцин. 27 миллионов европейцев в настоящее время полностью вакцинированы, получив две дозы, сообщает «Польское радио».

Консорциум BioNTech/Pfizer ускоряет доставку вакцин против коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19. Урсула фон дер Ляйен уточнила: «Таким образом, количество доз вакцины BioNTech/Pfizer, поставленное во втором квартале, составит 250 миллионов. Дополнительные дозы будут распределены пропорционально численности населения среди всех государств ЕС. Я думаю, что это будет значительной поддержкой нашей стратегии вакцинации».

Европейская комиссия начала переговоры с консорциумом BioNTech/Pfizer о поставке вакцины на 2022 и 2023 годы.

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