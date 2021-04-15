Медики назвали обычный овощ, который оказался настоящим суперпродуктом 4 15.04.2021, 9:58

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Самое важное при его употреблении — учесть индивидуальные особенности организма.

Многие люди считают, что получить пользу можно только из экзотических плодов, однако это совсем не так, пишет u-news.com.ua.

По мнению медиков и диетологов, настоящим суперфудом является репчатый лук.

Ягоды годжи или семена чиа не сравнятся с полезными свойствами этого незаменимого овоща. В луке содержится множество витаминов, микроэлементов, фитонцидов и других питательных веществ. Этот продукт может поддерживать иммунитет и оказывать благотворное влияние на пищеварительный тракт.

Однако стоит учесть, что злоупотреблять даже таким полезным овощем не стоит. «За счет оптимального сочетания витаминов и микроэлементов лук поддерживает работу нашего сердца. Плюс благотворно влияет на нервную систему. Кроме того, лук может оптимизировать, активизировать работу головного мозга», — считает диетолог Бобровский.

Лук отлично сочетается с другими овощами и зерновыми культурами. Лучше всего употреблять его в свежем виде. Дело в том, что при любой термической обработке полезные качества лука теряются.

Самое важное при его употреблении учесть индивидуальные особенности организма. Не стоит злоупотреблять свежим луком пациентам, страдающим проблемами с ЖКТ, гастритом, язвой и так далее. Если таких противопоказаний нет, лук можно есть каждый день, уверен врач.

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