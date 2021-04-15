«Преемник» готовится к преемственности? 8 Александр Коваленко, sprotyv.info

15.04.2021, 10:11

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Фото: Getty Images

Почему Сергей Шойгу оккупировал российский эфир.

В последнее время можно было заметить то, как руководители российских силовых структур, ранее старавшиеся избегать медийной популярности, стали все чаще и чаще появляться на экранах телевизоров.

Пожалуй, самый первый, кто вынырнул из небытия секретности, стал, глава СВР РФ Сергей Нарышкин, чуть позже его примеру последовал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, но безоговорочной звездой российских телеэкранов стал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

И такому медийному ажиотажу среди российских силовиков, зачастую остававшихся все время в тени президента России Владимира Путина, есть вполне логичное объяснение – все они активно участвуют в процессе транзита власти. Причем, Сергей Шойгу не просто наиболее активный, но и наиболее вероятный преемник, по доброй воле или не совсем, Владимира Путина.

Помимо того, что нынешнее перемещение российских войск к границам с Украиной было изначально инициативой именно МО РФ, на что Сергей Шойгу получил согласие в ходе своей недавней совместной фотосессии с Путиным в Тайге, так министр еще и стал звездой телеэфира, словно в России началась предвыборная кампания. И верно, россияне должны привыкать, кого им следует начинать любить и кому верить.

Ведь в то время как президент России уже больше года не покидает свой бункер в Ново-Огарево, стараясь избегать встреч и многолюдных мероприятий, Сергей Шойгу днями напролет проводит совещания и посещает войсковые части, проверяет боевую готовность сил и средств ВС РФ, делает грозные заявления в адрес Запада, уровня президента.

Сергей Шойгу посетил пункт базирования подводных сил Северного флота в Гаджиево; министр обороны Сергей Шойгу заявил, что проверки боеготовности ВС РФ являются ответом НАТО; Сергей Шойгу посетил показательные выступления военнослужащих 55-го горной бригады ЦВО в Республике Тува; министр обороны РФ посетил предприятие «Авистар-СП» в Ульяновске… И это все происходит в период пандемии, от которой Владимир Путин всячески абстрагируется. Или абстрагируется он не от пандемии коронавируса, а от власти как таковой?

И если Сергей Шойгу и вправду идет по классическому сценарию преемственности, то ему в российских реалиях не хватает пока всего лишь одного. А именно – быстрой, победоносной войны, ну или хотя бы спецоперации ограниченным контингентом. И это настораживает больше всего.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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